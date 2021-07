NN neemt meerderheidsbelang in serviceprovider Heinenoord Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) NN Group heeft een overeenkomst bereikt met Qmulus Invest en AS Holding over de aankoop van een belang van 70 procent in serviceprovider Heinenoord voor een bedrag van 176 miljoen euro. Dit maakte de verzekeraar donderdag voorbeurs bekend. NN zal ook uitstaande schulden van Heinenoord ter waarde van 129 miljoen euro herfinancieren. Onder de overeenkomst krijgt NN ook de optie om binnen vier jaar ook het resterende belang van 30 procent te verwerven. Heinenoord zal vermoedelijk vanaf 2023 circa 25 miljoen euro per jaar bijdragen aan de operationele kasstroom van NN en de verzekeraar verwacht voor de serviceprovider een significante groei in de komende jaren. NN neemt alvast een provisie van 85 miljoen euro in relatie tot de mogelijke verwerving van het resterende belang van 30 procent. Daarmee komt de totale negatieve impact van de deal op de Solvency II-ratio uit op circa 4 procentpunten. De transactie zal worden betaald met aanwezige kasmiddelen en zal naar verwachting een hoog enkelcijferig rendement op de investering opleveren. Het dividendbeleid en het inkoopprogramma van NN zullen niet beïnvloed worden door de deal. De transactie moet nog worden goedgekeurd door regelgevende instanties en zal naar verwachting tegen het einde van 2021 worden afgerond. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

