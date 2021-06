Bitcoin zakt onder 30.000 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones / redactie IEX) De prijs voor een bitcoin is dinsdag onder de 30.000 dollar gemaakt. Op een prijs van 29.940 dollar leverde bitcoin afgelopen 24 uur 7 procent in, aldus data van Coinmarketcap. "Daarmee zakt bitcoin onder een belangrijke steun", zei analist Naeem Aslam van AvaTrade. De analist houd rekening met meer paniek in de markt, omdat sommige beleggers wellicht zullen vrezen voor het einde van de cryptomunt. Aslam brengt echter in herinnering dat bitcoin wel vaker grote dalingen kende, en dat de huidige 'sell off' volgens hem een mooie kans is om tegen een "enorme korting" bitcoins te kopen. Overigens moeten deze kopers wel over een sterke maa beschikken, want Aslam houdt rekening met verdere dalingen. "Niemand weet echt wat de bodem is. Maar één ding is zeker, dit is niet het moment om bitcoins te verkopen", aldus de analist. Ook Wouter Slot, technisch analist van Tostrams Groep is pessimistisch. Een doorbraak van de 'neklijn' maakt volgens hem de weg vrij voor een daling richting fors lagere koersniveaus. Er kan op basis van dit patroon een neerwaarts koersdoel worden berekend op $15.000, zo schrijft hij in een analyse op IEX.nl. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.