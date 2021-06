Europese beurzen openen stevig lager Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, na de afstraffing vrijdag op Wall Street en de verliezen vanochtend in Azië. IG voorziet een openingsverlies van 121 punten voor de Duitse DAX, een min van 28 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 48 punten voor de Britse FTSE 100. De Europese beurzen zijn vrijdag lager gesloten. Europese aandelenmarkten sloten vrijdag lager, waarbij beleggers de agressieve ommezwaai van de Federal Reserve verwerkten. Hoewel de Amerikaanse centrale bank conform de verwachting zijn belangrijkste rentetarief en het obligatie-opkoopprogramma handhaafde, hintte de begeleidende dot plot op twee renteverhogingen in 2023. Fed-bestuurder James Bullard deed er vrijdag in een interview met CNBC nog een schep bovenop met de opmerking dat de rente ook volgend jaar al omhoog kan. Bullard, van de St. Louis Fed, heeft dit jaar geen vaste plek in het beleidscomité van de Fed maar volgend jaar wel. "De toon is gezet voor wat volgens mij een periode van hogere volatiliteit, aangezien de omstandigheden veranderen en handelaren zich aanpassen aan een toekomstige vermindering van de liquiditeit", zei marktanalist Chris Weston van Pepperstone. "Centrale banken zullen duidelijk maken dat eventuele veranderingen geleidelijk zullen zijn en ruim van te voren zullen worden gecommuniceerd en er is geen reden om aan te nemen dat we een ineenstorting van het risicosentiment zullen zien", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de Duitse producentenprijzen in mei op maandbasis met 1,5 procent zijn gestegen. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 7,2 procent. De Britse detailhandelsverkopen lieten in mei op maandbasis onverwacht een afname zien. De Europese Centrale Bank rapporteerde over april een opgelopen overschot op de lopende rekening van 23 miljard euro. Bedrijfsnieuws Tesco heeft in het afgelopen kwartaal, dat liep tot en met 29 mei, de omzet zien oplopen en handhaafde de outlook voor dit boekjaar. Het aandeel verloor echter 4,1 procent. Bankaandelen stonden vrijdag onder druk. HSBC verloor 2,3 procent, terwijl BNP Paribas 4,6 procent daalde. Energieaandelen hadden het vrijdag tevens zwaar. Total verloor 2,9 procent, BP daalde 2,7 procent en Shell leverde 3,2 procent in. Kerry Group steeg 0,4 procent, nadat het in Ierland gevestigde voedingsbedrijf dat het zijn vlees- en maaltijdendivisie in het Verenigd Koninkrijk verkoopt aan Pilgrim's Pride voor 819 miljoen euro. Euro STOXX 50 4.083,37 (-1,8%)

STOXX Europe 600 452,05 (-1,6%)

DAX 15.448,04 (-1,8%)

CAC 40 6.569,16 (-1,5%)

FTSE 100 7.017,47 (-1,9%)

SMI 11.941,25 (-0,6%)

AEX 719,63 (-2,1%)

BEL 20 4.137,78 (-1,6%)

FTSE MIB 25.218,16 (-1,9%)

IBEX 35 9.030,60 (-1,8%) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures maandag in het rood. De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. Beleggers hebben enig vertrouwen gekregen dat de Federal Reserve zal optreden om de stijgende inflatie te beteugelen, nadat beleidsmakers woensdag hebben aangegeven dat ze verwachten de rente in 2023 twee keer te verhogen. Dit haalde de kracht uit de recente rally op de aandelenmarkten. Fed-bestuurder James Bullard deed er vrijdag in een interview met CNBC nog een schepje bovenop met de opmerking dat de rente ook volgend jaar al omhoog kan. Bullard, van de St. Louis Fed, heeft dit jaar geen vaste plek in het beleidscomité van de Fed maar volgend jaar wel. "Als de Fed de aankopen van obligaties afbouwt en de rente verhoogt, wordt de stijgende inflatie ineens getemd", zei marktanalist Gregory Perdon van Arbuthnot Latham. "Als de inflatie wordt geremd wil je activa met een lange looptijd kopen of investeringen die gevoelig zijn voor rentetarieven", voegde hij toe. Op de korte termijn voorziet Perdon dat de inflatie zal oplopen als gevolg van knelpunten in de toeleveringsketen, chiptekorten, een sterke vraag naar goederen en diensten en versoepeling van de coronamaatregelen. Aandelen zullen waarschijnlijk nog stijgen, zei hij. "De Fed heeft nog niets gedaan. Het enige wat ze gedaan hebben is een signaal geven en ze zijn nog ver verwijderd van daadwerkelijk iets doen", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in de VS geen publicaties geagendeerd. Een julifuture voor een vat ruwe olie sloot vrijdag 0,8 procent, ofwel 0,60 dollar, hoger op 71,64 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op weekbasis sloot de ruwe olieprijs 1 procent hoger. Maandag staat in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak slechts de Chicago Fed index van mei geagendeerd. Bedrijfsnieuws Bankaandelen als Goldman Sachs, JPMorgan Chase en Morgan Stanley verloren vrijdag respectievelijk 2,9 procent, 2,3 procent en 3,5 procent, na donderdag ook al circa 3,0 procent gedaald te zijn.. Oliereuzen als Exxon Mobil en Chevron zetten de neerwaartse trend tevens voort. Exxon Mobil daalde 2,0 procent, terwijl Chevron 2,9 procent verloor. Adobe steeg 2,5 procent, nadat het softwarebedrijf donderdag nabeurs met beter dan verwachte kwartaalcijfers kwam. Ook de outlook voor het lopende kwartaal was sterk. Adobe kan met zijn clouddiensten profiteren van de versnelde digitalisering als gevolg van de coronacrisis. S&P 500 index 4.166,45 (-1,3%)

Dow Jones index 33.290,08 (-1,6%)

Nasdaq Composite 14.030,38 (-0,9%) AZIE De Aziatische beurzen noteerden maandag diep in het rood. Nikkei 225 27.888,42 (-3,7%)

Shanghai Composite 3.517,17 (-0,2%)

Hang Seng 28.413,42 (-1,4%) VALUTA De euro/dollar noteerde op 1,1861. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,1871 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1863 op de borden. USD/JPY Yen 109,83

EUR/USD Euro 1,1861

EUR/JPY Yen 130,27 MACRO-AGENDA:

14:30 Chicago Fed index - Mei (VS) BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.