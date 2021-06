Heijmans verkoopt met AM 133 vastgoed aan Vesteda Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Heijmans

(ABM FN-Dow Jones) Heijmans verkoopt samen met gebiedsontwikkelaar AM, onderdeel van BAM, 133 huurwoningen en 40 parkeerplaatsen aan Vesteda. Dit maakte Heijmans vrijdag bekend, zonder financiële details te verstrekken. De transactie valt onder het project Imagine in Rotterdam. Naast 133 huurappartementen voor de middenhuur bestaat dit project uit 162 koopappartementen. De bouw is in handen van een bouwcombinatie bestaande uit BAM Wonen en Heijmans Woningbouw en start naar verwachting in oktober 2021. info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999 ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.