Update: Booking betaalt staatssteun terug

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Booking.com heeft besloten om de Nederlandse staatssteun die het bedrijf ontving terug te betalen. Dit maakte de bemiddelaar met een hoofdkantoor in Amsterdam vrijdag bekend. "We hebben het debat in de Nederlandse samenleving van de afgelopen dagen op de voet gevolgd, nemen dit uiterst serieus, en hebben oog voor de gevoeligheid van dit onderwerp", schreef Booking in een toelichting. De vraag of Booking de NOW-subsidie zou terugbetalen, heeft volgens het concern altijd op tafel gelegen, "maar was voor Booking.com een afweging voor wanneer we financieel in stabieler vaarwater zouden komen". Booking ontving ruim 100 miljoen euro aan overheidssteun, waarvan circa 65 miljoen euro van de Nederlandse overheid, maar volgens NRC keerde het bedrijf ook 28 miljoen euro aan bonussen aan de top uit. Tevens volgde er een grote ontslagronde, wat de ontvangen staatsteun juist moest voorkomen. Dit zorgde voor een storm van kritiek, ook onder politici. Update: om meer informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

