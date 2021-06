Pershing neemt belang in Universal Music Group Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vivendi

(ABM FN-Dow Jones) Pershing Square Holdings wil via zijn participatiedochter Tontine Holdings een belang van 10 procent nemen in de activiteiten van Universal Music Group van Vivendi. Dit maakte Tontine vrijdag bekend in een persbericht, waar Pershing zijn aandeelhouders op wees. Met de deelneming is circa 4 miljard dollar gemoeid en zal naar verwachting in contanten worden voldaan uit de bestaande middelen en een aanvullende fonds van ongeveer 1,6 miljard dollar van Pershing. Vivendi kondigde eerder de notering van UMG op de beurs van Amsterdam Euronext aan. Tontine wil de aandelen in Universal na de transactie overhevelen naar zijn aandeelhouders en blijft zelf een genoteerde onderneming met 1,5 miljard dollar in kas van PSTH Remainco. Tontine blijft ook op zoek naar nieuwe overnamemogelijkheden. Pershing heeft ondertussen Pershing Square SPARC Holdings opgericht. Aandeelhouders van Tontine zullen na afronding van de transactie drie effecten bezitten: een pro rata-aandeel Tontine van 14,75 dollar per aandeel, een pro rata- aandeel Tontine na distributie van de verworven aandelen UMG en een aandeel dat gedurende vijf jaar het recht geeft op een omwisseling in een aandeel Pershing dat nog op de New York Stock Exchange een notering moet krijgen. De transactie met Vivendi moet nog worden afgerond. Pershing heeft geen toestemming nodig van zijn aandeelhouders, Vivendi houdt op 22 juni een aandeelhoudersvergadering, waarop de transactie bij de aandeelhouders in stemming wordt gebracht. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.