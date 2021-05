Bluebell wil extra dividend bij afstoten Universal door Vivendi - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vivendi

(ABM FN-Dow Jones) De activistische belegger Bluebell Capital wil dat Vivendi zijn aandeelhouders meer tegemoet komt bij de geplande afsplitsing van Universal Music Group. Hier zou Bluebell volgens de Financial Times in een brief op hebben aangedrongen. Het Franse Vivendi onderzoekt de mogelijkheid om zijn onderdeel Universal Music Group voor eind dit jaar te noteren aan Euronext Amsterdam. Hoewel Bluebell achter een spin-off staat, is de manier waarop dit gebeurt volgens de belegger nadelig voor kleinere aandeelhouders. Zij zullen te maken krijgen met flinke belastingen als Vivendi het aandelenkapitaal als dividend uitkeert aan Vivendi-aandeelhouders. Om dit probleem het hoofd te bieden, vraagt Bluebell volgens de FT om een extra buitengewoon dividend uit te keren van 2,80 euro per aandeel, of 3,3 miljard euro in totaal. Volgens Reuters zou Bluebell er ook op hebben aangedrongen dat Universal een notering krijgt in New York in plaats van Amsterdam. Vivendi bevestigde tegenover Reuters de brief te hebben ontvangen en dat het hierover in gesprek wil gaan met aandeelhouders op 22 juni, tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

