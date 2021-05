HeidelbergCement verkoopt deel Amerikaanse activiteiten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) HeidelbergCement heeft een overeenkomst getekend om zijn activiteiten in het westen van Amerika te verkopen voor 2,3 miljard dollar in contanten. Dit maakte het Duitse concern in bouwmaterialen uit Heidelberg maandag bekend. De op drie na grootste producent van cement ter wereld verkoopt zijn activiteiten in de Amerikaanse regio aan Martin Marietta Materials. HeidelbergCement benadrukte wel dat Amerika een kernregio blijft. De onderneming wil investeren in onder meer de Canadese regio door capaciteitsuitbreiding en overnames. De onderneming telt meer dan 50.000 werknemers in ruim 50 landen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

