Beursblik: nieuwe maatregelen Air France-KLM nodig

Beeld: Air France

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM zal nog meer maatregelen moeten treffen om de balans verder op orde te krijgen, ondanks dat de boekingen stijgen nu de coronamaatregelen worden teruggeschroefd. Dit schreven analisten van Bank of America vrijdag. De komende maanden wordt de capaciteit rap verhoogd, en Bank of America ziet de maatschappij vlot weer op 80 tot 85 procent van de capaciteit in 2019 zitten. Toch ontkomt Air France-KLM er volgens de analisten niet aan om nieuwe maatregelen te nemen, zoals opnieuw kapitaal ophalen. Het negatieve eigen vermogen van de maatschappij moet voor 2023 opgelost zijn, benadrukten zij. En dit kwartaal worden nog grote verliezen verwacht, voegden zij toe. Bank of America herhaalde het Underperform advies op het aandeel met een koersdoel van 2,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

