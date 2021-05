Macy's verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Macy's

(ABM FN-Dow Jones) Macy's heeft in het eerste kwartaal sterk gepresteerd en verhoogde de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse warenhuisketen. CEO Jeff Gennette zag Macy's in de afgelopen maanden de stijgende lijn uit het vierde kwartaal doortrekken. De omzet steeg van 3,0 miljard naar 4,7 miljard dollar. Dit is beter dan verwacht. De analistenconsensus samengesteld door FactSet had op 4,4 miljard dollar gerekend. De vergelijkbare omzet steeg met liefst 62,5 procent. Analisten rekenden op een stijging van 44,9 procent. Online zette de keten 34 procent meer om. De winst per aandeel kwam op 0,32 dollar uit en op aangepaste basis was dit 0,39 dollar per aandeel. Analisten hadden gerekend op rode cijfers. Een jaar eerder boekte Macy's nog een verlies van 11,53 euro per aandeel. Outlook Macy's verhoogde op basis van de resultaten in het eerste kwartaal en de verwachting van een verder herstel van de economie de vooruitzichten voor het hele boekjaar. Inmiddels rekent het modebedrijf op een aangepaste winst per aandeel van 1,71 tot 2,12 dollar. Voorheen was dit nog slechts 0,40 tot 0,90 dollar. Voor de jaaromzet rekent Macy's nu op 21,7 tot 22,2 miljard dollar, tegenover een eerdere raming van 19,8 tot 20,8 miljard dollar. Het aandeel Macy's lijkt dinsdag ruim 4 procent hoger te openen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.