Beursblik: KBC Securities haalt WDP van kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) KBC Securities heeft dinsdag het advies voor WDP verlaagd van Kopen naar Houden, terwijl sectorgenoot Montea juist op de kooplijst werd gezet. Analisten van KBC zijn van mening dat de hausse in de logistieke vastgoedsector zal aanhouden, maar dat het meeste opwaartse potentieel lijkt weggelegd te zijn voor VGP. Ook Intervest biedt opwaarts potentieel, dankzij diens aantrekkelijke waardering. Over Montea werd KBC positiever en het advies ging van Houden naar Accumuleren, terwijl het koersdoel steeg van 95,00 naar 102,00 euro, onder meer omdat het bedrijf een nieuw groeiplan kan aankondigen. Voor WDP werd het advies verlaagd naar Houden vanwege het gebrek aan koersaanjagers op korte termijn. Het aandeel Montea steeg dinsdagochtend met 0,9 procent tot 94,40 euro, terwijl WDP 2,1 procent inleverde op 29,04 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

