Lotus Bakeries verwerft belang in Oot

Beeld: Lotus Bakeries

(ABM FN) Lotus Bakeries heeft, via het corporate venture fund FF2032, een minderheidsbelang in het Nederlandse 'Direct-to-consumer' merk Oot. Dit kondigde het Belgische koekjesbedrijf maandagmiddag aan zonder financiële details te vermelden. “Oot heeft onze aandacht getrokken met diens zuivere online direct-to-consumer concept”, aldus CEO Isabelle Mas van Natural Food Lotus Bakeries. Oot is het vierde bedrijf dat FF2032 aan de portefeuille toevoegt. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

