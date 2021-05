BioNTech spekt omzet met coronavaccin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BioNTech heeft in het eerste kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald, met name dankzij de opbrengsten uit het coronavaccin dat het samen met Pfizer ontwikkelde. Dit meldde het Duitse farmabedrijf met een notering op Wall Street maandag. De omzet steeg op jaarbasis van 27,7 miljoen naar ruim 2 miljard euro, waarbij de opbrengsten van coronavaccin BNT162b2 circa 1,75 miljard euro bedroegen. De onderzoeks- en ontwikkelingskosten (R&D) liepen door de productie van het vaccin ook op, van 65,1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2020, naar 216,2 miljoen euro in dezelfde periode dit jaar. Onder de streep resteerde voor BioNTech een nettowinst van meer dan 1,1 miljard euro in het afgelopen kwartaal, tegenover een verlies van 53,4 miljoen euro een jaar eerder. Eind maart had het bedrijf 891,5 miljoen euro in kas. BioNTech hield maandag vast aan de eerder afgegeven guidance en rekent er nog steeds op dat de R&D kosten dit jaar uitkomen tussen de 750 miljoen en 850 miljoen euro en de investeringen tussen de 175 miljoen en 225 miljoen euro. Coronavaccin Tot en met 6 mei leverde BioNTech samen met Pfizer 450 miljoen doses van zijn coronavaccin wereldwijd. Tot nog toe zijn er orders geplaatst voor in totaal 1,8 miljard doses in 2021. BioNTech verwacht samen met Pfizer tegen eind dit jaar een productiecapaciteit van 3 miljard coronavaccins te bereiken en zelfs meer dan 3 miljard in 2022. In 2022 en 2023 zullen de twee bedrijven nog eens 1,8 miljard doses aan de Europese Unie leveren, werd dit weekend bevestigd. BioNTech kondigde ook aan in Azië uit te breiden, met een nieuw hoofdkantoor in Singapore, dat in 2023 operationeel moet zijn. Het aandeel steeg maandag in de voorbeurshandel in New York bijna 9 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.