Europese beurzen hoger rond middaguur

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, nadat eerder op de dag macro-economisch nieuws uit de eurozone een bemoedigend beeld gaven. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,5 procent op 443,05 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 1,0 procent naar 15.353,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak op 6.357,74 punten. De Britse FTSE 100 steeg vrijdag 0,5 procent naar 7.111,53 punten. Duitsland rapporteerde over maart een gestegen export, maar vooral een stevig opgelopen import op maandbasis. Frankrijk kwam met een industriële productie naar buiten die in maart weer een stijging liet zien na de afname een maand eerder, maar met 0,8 procent wel achter bleef bij de prognose van een stijging met 2 procent. In de Verenigde Staten komen de banendata over april en de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet naar buiten. Voor de banengroei van de Verenigde Staten over april wordt uitgegaan van een stijging van 1 miljoen banen tegen 916.000 in maart. Er zijn vandaag verder nog twee sprekers: de voorzitter van de Federal Reserve van Richmodn Thomas Barkin en de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen met een commentaar op het arbeidsrapport. Olie noteerde vrijdag lager. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,4 procent lager op 64,62 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 68,01 dollar werd betaald, een daling van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,2085. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,2065 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,2063 op de borden.



Bedrijfsnieuws BMW heeft in het eerste kwartaal de winst fors zien stijgen. In het autosegment verwacht de groep met de EBIT-marge aan de bovenkant van de bandbreedte van 6 tot 8 procent uit te komen.

De koers van het aandeel noteerde 1,3 procent hoger. Credit Agricole heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst stevig zien toenemen bij een hogere omzet. De koers van het aandeel noteerde 1,1 procent lager. International Consolidated Airlines Group heeft in het eerste kwartaal van dit jaar het operationeel verlies weten terug te brengen. Het bedrijf gaf geen outlook. De koers van het aandeel noteerde 0,4 procent lager. Adidas heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de winst zien stijgen, waarbij de resultaten in alle markten aantrokken, en mikt voor heel dit jaar op een hogere omzet. De koers van het aandeel noteerde 8,1 procent hoger. In Parijs was de koers van het aandeel ArcelorMittal veruit de sterkste stijger met een winst van rond de 3 procent. In Frankfurt was na de koerswinst van het aandeel Adidas de plus voor de koers van het aandeel Continental een opvallende stijger met een winst van 2,4 procent. Het aandeel Heidelbergercement zag zijn koers met 2,9 procent dalen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index steeg donderdag 0,8 procent tot 4.201,54 punten, de Dow Jones index won 1,0 procent op 34.546,75 punten en de Nasdaq sloot 0,4 procent hoger op 13.632,84 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

