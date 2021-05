Europese beurzen openen hoger

Bericht delen via:

(ABM FN) De Europese beurzen gaan vrijdag een hogere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingswinst van 92 punten voor de Duitse DAX, een plus van 39 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 37 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen kwamen donderdag nauwelijks van hun plek.

Europa maakte donderdag een pas op de plaats, waarbij beleggers de huidige [record] niveaus afwegen ten opzichte van monetaire en economische verwachtingen.

"We zijn van mening dat een hoger dan verwachte inflatie, zo niet oververhitting, op korte termijn één van de belangrijkste risico's voor de aandelenmarkten blijft", zei strateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. "Het Amerikaans banenrapport van aanstaande vrijdag zou een goed indicator moeten zijn van hoe betekenisvol het risico van oververhitting aan het worden is", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de Duitse fabrieksorders in maart sterker dan verwacht zijn gestegen.

De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in maart veel harder gestegen dan verwacht. Op maandbasis was sprake van een stijging van 2,7 procent, terwijl de verkopen op jaarbasis met 12,0 procent opliepen

De Bank of England heeft zoals verwacht het monetaire beleid niet gewijzigd. De beleidsrente bleef staan op 0,1 procent en het opkoopprogramma behoudt zijn omvang van 895 miljard Britse pond, inclusief 20 miljard pond aan opkopen van bedrijfsobligaties.

Veel marktvolgers rekenden erop dat de Bank of England zou aankondigen dat het tempo van de obligatie-opkopen zou worden teruggeschroefd. De centrale bank zei wel dat dit tempo iets zou kunnen worden vertraagd, maar dat dit geen wijziging van het beleid inhield. Gouverneur Andrew Bailey benadrukte tijdens zijn persconferentie dat dit niet als taperen moet worden gezien. Volgens Saxo Bank kwam het Britse pond vervolgens onder druk te staan ten opzichte van de euro en dollar.

Olie noteerde donderdag tot 0,9 procent lager.

Bedrijfsnieuws

ING heeft in 2021 fors meer winst geboekt dankzij lagere voorzieningen voor probleemleningen dan een jaar eerder en de bank heeft inmiddels ruim 3 miljard euro klaarliggen voor distributie aan aandeelhouders. Het aandeel daalde 0,7 procent.

Volkswagen heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat het sterke cijfers over het eerste kwartaal rapporteerde. Het aandeel verloor desondanks 0,8 procent.

Société Générale verwacht dat de voorzieningen voor slechte leningen dit jaar aanzienlijk lager zullen uitvallen, na een meevallend eerste kwartaal, met het beste resultaat in jaren voor de internationale zakenbankdivisie van de Franse bank. Het aandeel noteerde 5,5 procent hoger.

De Italiaanse bank UniCredit heeft over het eerste kwartaal van dit jaar weer zwarte cijfers geschreven door een sterke handel en minder voorzieningen. De koers van het aandeel noteerde 5,0 procent winst.

Air France-KLM heeft door de coronacrisis een groot verlies geleden in het eerste kwartaal van 2021 en voorziet ook voor het lopende tweede kwartaal veel uitdagingen en verwacht dat het begin van het tweede kwartaal vergelijkbaar zal zijn als de ontwikkelingen in het eerste kwartaal, waarbij klanten vooral naar de korte termijn kijken. Het aandeel daalde 2,6 procent.

Henkel heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd nadat het een solide eerste kwartaal achter de rug heeft. Het aandeel verloor 0,1 procent.

Zalando heeft over het eerste kwartaal van dit jaar weer winst weten te boeken, verhoogde zijn jaaroutlook en lanceerde een aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro. De autobouwer verwacht dat het tekort aan halfgeleiders in het tweede kwartaal erger zal zijn dan het tot nu toe het geval was. Het aandeel daalde 0,4 procent.

Euro STOXX 50 3.999,44 (-0,1%)

STOXX Europe 600 441,02 (-0,1%)

DAX 15.196,74 (+0,2%)

CAC 40 6.357,09 (+0,3%)

FTSE 100 7.076,17 (+0,5%)

SMI 11.111,10 (0,0%)

AEX 712,46 (-0,2%)

BEL 20 4.017,58 (+0,1%)

FTSE MIB 24.495,07 (+0,1%)

IBEX 35 8.982,20 (+0,2%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger gesloten.



De grote Amerikaanse indices noteerden donderdag op of dichtbij hun hoogste niveau's ooit, ondersteund door een sterke stijging van de economische groei en sterke bedrijfswinsten, op een moment waarop de coronamaatregelen deels worden versoepeld. Sommige investeerders zeggen dat de snelheid van het herstel in de Verenigde Staten, dat in sterk contrast staat met sommige andere regio's waar de uitrol van coronavaccins niet zo soepel verloopt, de aandelenmarkten stut.

"We zouden de geldstroom en de kasstroom van bedrijven echt moeten zien verbeteren, vooral nu economieën opengaan", zei Mary Nicola van PineBridge Investments. "Hoewel de waarderingen hoog zijn, blijven aandelen aantrekkelijk in vergelijking met laagrentende obligaties", voegde ze eraan toe.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 1 mei meer dan verwacht is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen daalde met 92.000 naar 498.000, terwijl werd gerekend op 527.000 aanvragen.

De arbeidsproductiviteit in de VS is in het eerste kwartaal harder dan verwacht gestegen, terwijl de kosten minder afnamen dan voorzien. De productiviteit steeg met 5,4 procent, terwijl de arbeidskosten met 0,3 procent daalden.

Een junifuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 1,4 procent, ofwel 0,92 dollar, lager op 64,71 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnt het Amerikaans banenrapport, gevolgd door de groothandelsvoorraden en het consumentenkrediet van maart.

Bedrijfsnieuws

Uber Technologies heeft het afgelopen kwartaal een lagere omzet geboekt, terwijl het verlies kleiner werd. Dit bleek woensdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse maaltijdbezorger en taxidienst. Het aandeel daalde circa 9,0 procent.

PayPal heeft het afgelopen kwartaal recordcijfers geboekt, vanwege de aanhoudende toename in e-commerce. Het aandeel won ruim 1,0 procent.

Moderna wist voor het eerst in zijn bestaan winst te maken, vooral dankzij zijn coronavaccin. Dat vaccin leverde in het eerste kwartaal 1,73 miljard dollar op. De winst per aandeel van 2,84 dollar was ruim boven de 2,20 dollar die analisten voorspelden. Het aandeel daalde echter 2,2 procent, mogelijk omdat de Amerikaanse regering een plan steunt om patenten van coronavaccins vrij te geven.

Pfizer verloor circa 1,0 procent en BioNTech daalde 1,3 procent. Johnson & Johnson steeg daarentegen circa 0,3 procent.

Regeneron profiteerde van zijn coronabehandeling met antilichamen, waarmee het in het eerste kwartaal 262 miljoen dollar verdiende. In het hele eerste kwartaal werd een omzet van 2,53 miljard dollar behaald, licht hoger dan analisten voorspelden. Ook de winst was hoger dan verwacht. Het aandeel steeg circa 2,7 procent.

ViacomCBS behaalde in het eerste kwartaal een hogere winst en omzet, onder meer door de groei uit advertentieinkomsten. Het aandeel won 0,2 procent.

S&P 500 index 4.201,64 (+0,8%)

Dow Jones index 34.548,53 (+0,9%)

Nasdaq Composite 13.632,84 (+0,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag hoger.

Nikkei 225 29.373,43 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.456,72 (+0,5%)

Hang Seng 28.727,20 (+0,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,2065. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,2063 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,2053 op de borden.

USD/JPY Yen 109,06

EUR/USD Euro 1,2065

EUR/JPY Yen 131,58

MACRO-AGENDA:

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (Jap)

03:45 Inkoopmanagersindex diensten Caixin - April (Chi)

04:00 Handelsbalans - April (Chi)

08:00 Industriële productie - Maart (Dld)

08:00 Handelsbalans - Maart (Dld)

08:45 Industriële productie - Maart (Fra)

14:30 Banengroei en werkloosheid - April (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Maart (VS)

21:00 Consumentenkrediet - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Adidas - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 BMW - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Credit Agricole - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Osram Licht - Interimcijfers (Dld)

07:00 Siemens - Cijfers tweede kwartaal (Dld)

22:00 Nikola - Cijfers eerste kwartaal (VS)