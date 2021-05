Rode cijfers voor MKB Nedsense Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MKB Nedsense, dat nog altijd op zoek is naar een accountant, heeft in 2020 rode cijfers gedraaid. Dit bleek vrijdagavond laat uit de jaarcijfers die de investeerder op zijn website publiceerde. MKB leed in kalenderjaar 2020 een verlies van 642.000 euro, terwijl er in 2019 nog 299.000 euro werd verdiend. De kasstroom was ook negatief. MKB onderzocht verschillende potentiële investeringen, maar afgelopen jaar werden uiteindelijk geen nieuwe investeringen gedaan. In een toelichting liet het bedrijf weten nog altijd overtuigd te zijn dat zich goede kansen voor zullen doen. Bovendien behoort de overname van één of meer belangen van Value8 ook nog steeds tot de mogelijkheden. MKB zag zich genoodzaakt om het boekjaar met een jaar te verlengen, omdat het geen OOB-accountant kon vinden, nadat Accon avm in maart 2019 besloot om zijn OOB-vergunning in te leveren. Daarmee liep het boekjaar van MKB van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. MKB meldde vrijdag nog altijd op zoek te zijn naar een OOB-accountant. Beursbedrijf Euronext heeft recent gewaarschuwd scherper te gaan toezien op het naleven van zijn regels. Bedrijven die niet tijdig een goedkeurende accountantsverklaring kunnen overleggen komen op het strafbankje, en mogen daar maximaal 24 maanden zitten, waarna hun notering kan worden ingetrokken. In MKB heeft Value8 een belang van bijna 63 procent. J.P. Visser heeft een belang van ruim 15 procent en Peter Paul de Vries, zowel bestuurder bij MKB als CEO van Value8, heeft een belang van iets meer dan 5,5 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

