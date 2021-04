Gilead profiteert minder van remdesivir Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gilead Sciences heeft in het eerste kwartaal van 2021 een lagere omzet behaald dan verwacht, onder meer omdat de inkomsten uit virusremmer remdesivir terugliepen. Dit meldde de Amerikaanse partner van Galapagos donderdag nabeurs bij het vrijgeven van de kwartaalcijfers. In de verslagperiode werd minder geprofiteerd van de opbrengsten van remdesivir, oftewel Veklury, de virusremmer die wordt ingezet bij coronapatiënten die in het ziekenhuis liggen. In het kwartaal verdiende Gilead 1,5 miljard dollar met Veklury. In het vierde kwartaal lagen de opbrengsten nog op bijna 2 miljard dollar. De totale omzet van Gilead steeg op jaarbasis met 16 procent naar 6,4 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden echter op 6,74 miljard dollar. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,7 miljard dollar, tegenover 1,5 miljard dollar een jaar eerder. De winst per aandeel steeg van 1,23 naar 1,37 dollar. De aangepaste winst per aandeel van 2,08 dollar was gelijk aan wat analisten voorspelden. Na een daling van 0,9 procent in de reguliere handel op Wall Street leverde Gilead in de nabeurshandel donderdag nog eens 2,7 procent in. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

