GameStop rondt aandelenemissie af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) GameStop heeft zijn aandelenemissie afgerond. Dit meldde de Amerikaanse retailer van computerspellen maandagavond laat. Op 5 april kondigde GameStop de plannen voor een emissie aan, met een maximale uitgifte van tot 3,5 miljoen aandelen. GameStop verkocht uiteindelijk inderdaad dit maximale aantal aandelen, met een bruto opbrengst van 551 miljoen dollar. Dit betekent een verkoopprijs van circa 157 dollar per aandeel. Het aandeel sloot maandag bijna 12 procent hoger op 168,93 dollar. Dinsdag lijkt GameStop nog eens bijna 10 procent hoger te openen. De opbrengst van de aandelenuitgifte wordt onder meer gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden en het versterken van de balans. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.