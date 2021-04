ASMI haalt eigen doelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft in de eerste drie maanden van 2021 licht beter dan verwacht gepresteerd en liet zich optimistisch uit over het lopende tweede kwartaal. Dit bleek dinsdagavond uit de cijfers van de halfgeleiderspecialist. In het eerste kwartaal boekte ASMI 411 miljoen euro aan orders en een omzet ter waarde van 394 miljoen euro. Voor het eerste kwartaal rekende ASMI zelf voor zowel de omzet als de orders op 380 tot 400 miljoen euro. En analisten zaten met hun ramingen hier keurig tussenin. De operationele winst van ASMI kwam uit op 124,5 miljoen euro en de genormaliseerde winst bedroeg afgelopen kwartaal 125,5 miljoen euro. De gerapporteerde winst kwam uit op 122,5 miljoen euro. Outlook Voor het tweede kwartaal mikt ASMI niet langer op een omzet van 380 miljoen tot 400 miljoen euro, maar op 390 tot 410 miljoen euro. De orders zullen dit kwartaal liggen tussen de 420 en 440 miljoen euro, voorziet de onderneming. ASMI dacht eerder dat de wafer fab equipment markt dit jaar met circa 15 procent zou groeien, maar inmiddels mikt het bedrijf op een percentage richting de 20 procent of zelfs licht daarboven. "Opnieuw een jaar van solide groei", verwacht ASMI. De omzet zal in de tweede jaarhelft ten minste het niveau van de eerste zes maanden evenaren. Aandeleninkoop ASMI kondigde dinsdag ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan. In 2021 en 2022 zal het bedrijf nog eens voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen verwerven. Het aandeel sloot dinsdag 2,9 procent lager op 248,30 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

