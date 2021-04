AEX verder omhoog

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is deze week licht gestegen en wist daardoor de recordstand weer aan te scherpen. Bij een slot op 716,80 punten vrijdag steeg de AEX afgelopen week 0,5 procent. Vorige week was de slotstand 713,36 punten.

De rentevrees is afgenomen nu de obligatierentes weer zijn gedaald, maar de vraag is voor hoelang.

"Als alles straks weer 'normaal' is, is die beweging niet tegen te houden. Ook niet door de Europese Centrale Bank met haar opkoopprogramma. Bij een sterk economisch herstel en oplopende inflatie(verwachtingen) hoort nu eenmaal een hogere prijs van geld: een hogere rente dus", volgens investmentmanager Simon Wiersma van ING.

Ondertussen maken beleggers zich onverminderd zorgen over het coronavirus en verloopt de vaccinatie-uitrol niet voorspoedig. Na de stollingsproblemen met het vaccin van AstraZeneca, meldde Johnson & Johnson deze week hetzelfde. Daardoor wordt er voorlopig niet geprikt met het J&J-vaccin en loopt het vaccinatieprogramma in met name de Europese Unie vertraging op.

Cijferseizoen van start

In Europa komt het cijferseizoen volgende week pas echt op gang, maar in de VS publiceerden de grote banken deze week al hun cijfers over het eerste kwartaal.

"De verwachtingen van analisten werden ruimschoots overtroffen. Voor de banken ziet het er op dit moment best aardig uit", aldus Wiersma.

ABN AMRO wees wel op de tegenvallende kredietgroei. Dit zou een slecht voorteken kunnen zijn voor Europese financials die zich richten op dit soort traditionele bankactiviteiten. Bovendien hebben Europese banken te maken met een negatief renteklimaat, aldus strateeg Tom Kinmonth.

Komende week is het onder meer de beurt aan ASML, Heineken, Randstad, Johnson & Johnson, Netflix, Coca-Cola, IBM en Intel.

Chinese economie robuust

Deze week was er ook aandacht voor Chinese groeicijfers. In het eerste kwartaal steeg het bbp in China met 18,3 procent op jaarbasis. Dat was minder dan de 19,2 procent die werd verwacht. Verder stegen de detailhandelsverkopen en industriële productie in China in maart hard.

"De macrocijfers waren gunstig maar nog belangrijker is dat de ingrediënten voor verdere verbetering aanwezig lijken", aldus investment manager Friso Rengers van ING.

Inflatie niet uit de bocht

Verder keken beleggers met belangstelling naar inflatiecijfers uit de Verenigde Staten en de eurozone, zeker gezien de recente rentevrees.

In maart kwam de inflatie in de VS op jaarbasis uit op 2,6 procent, waarbij de energieprijzen met 5 procent stegen.

Volgens valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe is "de inflatie niet zo ver uit de bocht geschoten als waar markten zich voor schrap hadden gezet", want er werd rekening gehouden met "een cijfer zo gek als 3, 4 of zelfs 5 procent", aldus Sammani.



De kerninflatie in de VS kwam in maart uit op 0,3 procent, waar 0,2 procent werd verwacht. Op jaarbasis was de kerninflatie 1,6 procent.

In de eurozone werd een inflatie van 1,3 procent in maart bevestigd en ook de consumentenprijzen in Duitsland en Frankrijk liepen conform een voorlopig cijfer harder op in maart.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,1984 en daarmee op weekbasis 0,7 procent hoger.

Een vat WTI-olie werd op weekbasis ruim 6 procent duurder en noteerde vrijdag rond 63 dollar. Zowel de OPEC als het Internationaal Energieagentschap werden positiever over de verwachte vraag naar olie in 2021.

Bitcoin piekte deze week op bijna 64.000 dollar na het beursdebuut van Coinbase. De beurs en nieuwssite voor cryptomunten kreeg woensdag een notering op Wall Street en sloot direct ruim 30 procent hoger op 328 dollar. Vrijdag noteerde het aandeel op ruim 339 dollar.

Stijgers en dalers

Met afstand was Just Eat Takeaway deze week koploper in de AEX. Het aandeel won 9,1 procent na sterke cijfers over het eerste kwartaal. Analisten waren te spreken over de prestaties van de maaltijdbezorger in het afgelopen kwartaal. De ordergroei was hoger dan voorzien. Degroof Petercam noemde de update "bemoedigend".

Techfondsen als ASMI en Besi verloren 2 tot 4 procent. ASML kreeg deze week een koopadvies van Degroof Petercam en Bank of America en steeg 0,2 procent. Volgende week opent het bedrijf de boeken.

KPN stond onder druk na een ex-dividend notering met een verlies van 3,9 procent en Ahold Delhaize was deze week hekkensluiter na een daling op weekbasis van 5,2 procent, eveneens nadat het aandeel ex-dividend ging.

ArcelorMittal kreeg deze week fanmail van analisten van UBS, ING, Deutsche Bank en Jefferies die hun koersdoelen verhoogden en koopadviezen handhaafden. Het aandeel won 3,0 procent.

In de AMX steeg Aperam deze week 3,5 procent, ook na koersdoelverhogingen van ING, Deutsche Bank en Jefferies.

Koploper was OCI, dat 5,6 procent won, na koersdoelverhogingen van Berenberg en Credit Suisse. Verder meldde het bedrijf dat men samen met partner Abu Dhabi National Oil Company een beursgang overweegt van hun joint venture Fertiglobe.

Air France-KLM was de gebeten hond in de Midcap en verloor deze week 7,7 procent. Het Franse-Nederlandse luchtvaartconcern lanceerde begin deze week een aandelenuitgifte om circa 988 miljoen euro op te halen voor de herkapitalisatie.

Fagron verloor 4,5 procent na tegenvallende kwartaalcijfers. De omzet daalde in het eerste kwartaal bijna 5 procent tot 134,8 miljoen euro, waar een stabiele omzetontwikkeling was voorspeld. Degroof Petercam verwacht dat de tegenwind slechts tijdelijk is en noemde de koersdaling een mooi instapmoment.

Bij de kleine aandelen ging Accell deze week aan kop, met een winst van 6,4 procent.

Ordina leverde 7,5 procent in, nadat het aandeel ex-dividend noteerde. Dat gold ook voor Nedap, dat deze week 4,2 procent aan beurswaarde verloor.

NSI steeg deze week 3,0 procent. Hoewel in het eerste kwartaal lagere resultaten werden behaald, werd de outlook gehandhaafd. Degroof Petercam verwacht dat de huurinkomsten in het lopende kwartaal zullen herstellen.

B&S Group steeg 4,8 procent nadat de onderneming een positieve outlook gaf bij zijn beleggersdag, terwijl TomTom het na de kwartaalcijfers moest doen met een winst van 0,1 procent op weekbasis. Wel waren de cijfers van de navigatiespecialist iets beter dan verwacht, volgens analisten van ING.

Fastned en Beter Bed leverden deze week respectievelijk 5,5 en 1,9 procent in na het openen van de boeken. In het eerste kwartaal behaalde Fastned een hogere omzet, maar daalde de bezettingsgraad. Beter Bed zag de omzet afnemen, maar zag de orderintake aan het eind van het eerste kwartaal wel aantrekken.