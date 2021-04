Veolia bereikt akkoord over overname Suez Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen van afvalverwerker Suez en sectorgenoot Veolia stegen maandag op het bericht dat de twee Franse bedrijven een principeakkoord hebben bereikt over een fusie. Het akkoord brengt een slepende juridische strijd tot een einde. Het aandeel Veolia steeg 9 procent en Suez bijna 8 procent. De transactie gaat uit van 20,50 euro per aandeel Suez, waarmee de deal een waarde van ruim 13 miljard euro heeft. Alle juridische procedures worden stopgezet als deze deal doorgaat. Desinvesteringen, zoals de recent aangekondigde verkoop van de recyclingbedrijf van Suez in Australië, aan Cleanaway, gaan niet door. Veolia deed aan het einde van de vorige zomer een bod op 29,9 procent van de aandelen Suez die Engie bezat, voor 15,50 per aandeel. Dit bod werd later verhoogd naar 18,00 euro per aandeel. Om een "vijandig" overnamebod af te weren, plaatste Suez zijn Franse waterzuiveringsbedrijven in een nieuwe stichting in Nederland. Dit zou afsplitsing van dit onderdeel in de toekomst moeten bemoeilijken. Deze Nederlandse stichting wordt nu opgeheven. "De tijd van confrontatie is over, het is nu tijd voor samenwerken", aldus Antoine Frérot, topman van Veolia. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

