Europese beurzen sluiten hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, profiterend van het sterke Amerikaanse banenrapport van vorige week vrijdag en hogere groeiverwachtingen van het Internationaal Monetair Fonds. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index sloot 0,7 procent hoger op 435,36 punten en bereikte zo een nieuw record. De Duitse DAX steeg 0,7 procent naar 15.212,68 punten. De Franse CAC 40 won 0,5 procent tot 6.131,34 punten. De Britse FTSE steeg 1,3 procent naar 6.823,55 punten. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 6 procent groeit, in plaats van 5,5 procent, zoals in januari nog werd voorzien. De betere verwachtingen van het IMF zijn te danken aan de extra stimulering in de Verenigde Staten en de uitrol van vaccinaties tegen het coronavirus wereldwijd. Ook sterke economische cijfers uit de Verenigde Staten en China droegen bij aan het optimisme dinsdag, zei Mihir Kapadia van Sun Global Investments. In de eurozone bleek de werkloosheid over februari met 8,3 procent op maandbasis te zijn gestabiliseerd. Er was een daling naar 8,1 procent voorzien door analisten. Olie noteerde dinsdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het groen op 59,73 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 63,13 dollar werd betaald, een plus van 1,63 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1857. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1807 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er 1,1810 op de borden.



Bedrijfsnieuws Credit Suisse heeft in het eerste kwartaal van 2021 een verlies van 4,4 miljard frank moeten nemen vanwege financiële problemen bij het Amerikaanse hedgefonds Archegos. Dit leidde tot een kwartaalverlies van 900 miljoen frank of 813 miljoen euro. Persbureau Bloomberg meldde zondag dat chief risk officer Lara Warner moet vrezen voor haar baan bij Credit Suisse. Het aandeel daalde 0,4 procent. Xavier Niel heeft zijn belang in Unibail-Rodamco-Westfield vergroot van 14,9 naar 15,5 procent. Dit blijkt dinsdag uit cijfers van de Franse toezichthouder AMF. Het aandeel sloot licht hoger. BP heeft eerder dan voorzien de schuld weten terug te brengen naar 35 miljard dollar, door vlotte verkoop van onderdelen en een zeer sterk eerste kwartaal. Het aandeel van het energieconcern werd 3,8 procent meer waard. In Frankrijk kunnen houders van een restaurantpas van Sodexo maaltijden geleverd krijgen via Uber Eats in meer dan 240 Franse steden. Sodexo sloot 1,5 procent hoger. Air France-KLM won 1,6 procent in Parijs. Het luchtvaartbedrijf krijgt van de Franse overheid nog eens 4 miljard euro, waarvan 1 miljard euro kapitaal en 3 miljard aan leningen die worden omgezet in eeuwige obligaties. De Franse staat wil het belang onder de 30 procent houden. De Nederlandse minister Wopke Hoekstra van Financiën noemde de acute nood bij KLM minder hoog. De voorzitter van Bpost, François Cornelis, heeft zijn functie als voorzitter neergelegd, meldde het bedrijf nabeurs. Het aandeel steeg 0,9 procent.



Wall Street De Amerikaanse beurzen bleven dinsdagavond dichtbij huis, met een lichte winst voor de Nasdaq en klein verlies voor de S&P500-index. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.