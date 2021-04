Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, waarmee de handelsweek ook tot een einde kwam. Vrijdag en maandag is Euronext, net als de meeste internationale beurzen, gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,6 procent tot 432,22 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,7 procent op 15.107,17 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,6 procent op 6.102,96 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent hoger op 6.737,30 punten.

Beleggers haalden steun uit het infrastructuurprogramma van de Amerikaanse president Joe Biden. Hij wil miljarden dollars investeren in nieuwe wegen, bruggen en woningen.

"Hoewel dit goed nieuws is voor de economie en een steun is voor aandelen, is het afwachten of hierdoor de vrees voor een oververhitting van de economie weer zal opleven", zei analist Charalambos Pissouros van JFD Group.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de industriële activiteit in de eurozone in maart in een duidelijk hoger tempo is gestegen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 57,9 naar 62,5.

De separate indices lieten een vergelijkbaar beeld zien. De Duitse index steeg in maart flink, evenals die in Frankrijk, Italië en Spanje. De industriële activiteit in Nederland is in maart gestegen naar het hoogste punt sinds februari 2018 en ook in het Verenigd Koninkrijk versnelde de groei.

De Duitse detailhandelsverkopen zijn in februari gestegen, maar minder hard dan verwacht. Op maandbasis was sprake van een stijging van 1,2 procent, terwijl de markt rekende op een stijging met 2,0 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1768. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1730 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1728 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,3 procent hoger.

Bedrijfsnieuws



Atos daalde 12,7 procent, nadat het Franse bedrijf melding maakte van onregelmatigheden in de boekhouding. Er werden bij de controle van de cijfers onregelmatigheden ontdekt in de boekhouding van twee Amerikaanse dochterbedrijven, die goed zijn voor circa 11 procent van de omzet en 9 procent van de operationele marge.

Sodexo heeft de omzet het afgelopen half jaar flink zien dalen, maar gaat voor de tweede helft van het jaar uit van een autonome groei. Sodexo omschreef de omstandigheden nog altijd als volatiel en dan met name in Europa, waar nieuwe besmettingsgolven met het coronavirus worden gemeld. De koers van het aandeel sloot 1,0 procent hoger.

De Europese halfgeleidersector presteerde donderdag sterk, na indrukwekkende investeringsplannen van TSMC. ASML won 2,4 procent en Infineon 1,1 procent.

Het aandeel Delivery Hero steeg in Frankfurt 3,9 procent. Woensdagavond bleek Prosus het belang in Delivery Hero te hebben vergroot naar 25 procent. Prosus steeg in Amsterdam met 5,3 procent. De AEX is inmiddels een index met veel tech-aandelen en dat maakt dat de index vandaag tot de uitblinkers in Europa behoorde.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent hoger op 4.0007,31 punten. De Dow Jones index steeg 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,5 procent in het groen.