ICT Group rondt overnames af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ICT Group heeft de overnames van Profit Consulting Eindhoven, Profit Consulting Apeldoorn en Strypes Nederland afgerond. Dit meldde het IT-bedrijf donderdag nabeurs. Profit is een dienstverlener in technische automatisering. Het bedrijf behaalde in 2020 een omzet van 3,9 miljoen euro. Strypes is een dienstverlener op het gebied van technische en industriële automatisering. Deze onderneming realiseerde in 2020 een omzet van 5,9 miljoen euro. De overnames zijn volgens ICT in lijn met de groeistrategie van het bedrijf. Verdere financiële details werden niet gemeld. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.