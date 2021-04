Beursblik: JPMorgan verhoogt koersdoel Eurocommercial Properties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove heeft het koersdoel voor Eurocommercial Properties verhoogd van 15,00 naar 20,00 euro met handhaving van het advies op Neutraal. Dit bleek donderdag uit een analistenrapport van de Amerikaanse zakenbank. De analisten verwachten vanaf 2022 en verder een verbetering in het rendement, wat ook de reden voor deze verhoging is. Daar staat tegenover dat de bank twee kritieke punten ziet: een magere outlook voor de retailsector en aanhoudende lockdowns in Europa doordat de vaccinatieprogramma's niet erg vlotten. JPMorgan verlaagde daarom de ramingen voor de huurinkomsten van Eurocommercial Properties. Het aandeel Eurocommercial Properties sloot woensdag op een rood Damrak 0,1 procent lager op 18,80 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.