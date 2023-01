Rara, is die vraag gesteld ? Denk het niet eigenlijk.

Belangrijke vergadering gisteren, maar tot nu toe geen woord erover en geen koersreactie. Betekent meestal (en zoals gewoon bij fondsen die een punt als onderstaande agenderen) dat er geen kleine aandeelhouders aanwezig waren en alle punten afgehamerd konden worden :



Maatschappelijk kapitaal; aandelen A, aandelen B en preferente aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt opgehoogd van € 6 miljoen, met een onderverdeling van in totaal

12 miljoen aandelen (art. 3.1 huidige statuten), naar € 14 miljoen, met een onderverdeling van in totaal

28 miljoen aandelen (art 4.1 nieuw). De nominale waarde van het aandeel blijft € 0,50 (nu art 3.1,

nieuw art. 4.2). De ophoging is nodig, omdat de financieringen voor de nieuwe activiteiten vooral

worden verstrekt in de vorm van obligatieleningen, die converteerbaar in aandelen zijn. Voor langere

termijn moet voldoende ruimte in het maatschappelijk kapitaal worden gecreëerd om die conversies

mogelijk te maken. Momenteel staan in totaal 5.724.655 aandelen A uit (en geen aandelen B). Het

maatschappelijk kapitaal mag niet meer bedragen dan het vijfvoudige hiervan.

Net zoals nu (art. 10.10) kunnen aandelen B worden omgezet in aandelen A (art 5.1). De aandelen A

zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam, de aandelen B niet. Gekozen is voor

een onderverdeling van het maatschappelijk kapitaal in 20 miljoen aandelen A en 8 miljoen aandelen

B (art 4.2).



In art. 10.1 van de huidige statuten staat dat de aandelen A aan toonder luiden en de aandelen B op

naam. Het begrip aandeel aan toonder is achterhaald. Alle aandelen op de beurs worden giraal

verhandeld. De “beursaandelen” staan op naam van Euroclear, die tegenover elk aandeel op naam een

giraal verhandelbaar aandeel in het systeem inbrengt. Daarom luiden nu zowel de aandelen A als B op

naam (art 4.3, art 6.2).

De huidige statuten kennen ook preferente aandelen, waarop slechts één vierde van het nominale

bedrag hoeft te worden gestort (art 3.1 en 5.8). Deze zogenaamde beschermingsprefs zijn als

beschermingsconstructie uit de gratie en worden door de vennootschap dan ook afgeschaft. Voor

zover bekend zijn deze nooit uitgegeven. Alle artikelen en passages uit de huidige statuten, die

betrekking hebben op preferente aandelen, komen te vervallen.

Dus positief : prefs worden ingetrokken en er komen relatief meer aandelen B bij (niet direct verhandelbaar), maar deze zijn in een vloek en een zucht om te zetten.



Artikel 5. Omzetting van aandelen B in aandelen A.

1. Een houder van aandelen B kan te allen tijde het bestuur bij aangetekend

schrijven verzoeken tot omzetting van alle door hem gehouden

aandelen B in aandelen A, in de verhouding één aandeel B voor één

aandeel A. Het schriftelijke verzoek vermeldt de datum per welke

omzetting wordt verzocht. Het bestuur deelt de verzoeker binnen vijf

werkdagen schriftelijk mede of het bestuur instemt met de omzetting.

Indien het bestuur de omzetting afwijst wordt dit besluit met redenen

omkleed.

Het besluit tot uitgifte van aandelen B kan een periode vermelden, na

indiening van het schriftelijke verzoek, waarna omzetting kan geschieden.

In dat geval kan uitsluitend na verloop van deze periode een verzoek tot

omzetting worden ingediend.

Wanneer een houder van aandelen B zulks verzoekt, en het bestuur

daarmee uitdrukkelijk instemt, kan het verzoek ook betreffen een aantal

en niet alle door de desbetreffende houder van aandelen B gehouden

aandelen B.

2. Het bestuur zal na instemming met het verzoek tot omzetting ten

kantore van het handelsregister een bericht van omzetting met

betrekking tot deze aandelen deponeren, tevens bevattende de datum

van omzetting.

3. Het bestuur draagt zorg voor de aantekening van een omzetting in het

register als bedoeld in artikel 6.

