Aandeel Lucas Bols AEX:BOLS.NL, NL0010998878

Het bedrijf



Lucas Bols is het oudste gedistilleerd merk ter wereld en een van Nederlands oudste nog actieve bedrijven. In de afgelopen 440 jaar is Lucas Bols meester geworden in de kunst van het extraheren van smaken uit natuurlijke ingrediënten en het creëren van geweldige cocktailervaringen. Wij hebben een portefeuille van premium en superpremium merken die in meer dan 110 landen over de hele wereld verkrijgbaar zijn. Onze portefeuille bevat ruim 20 merken in een scala aan gedistilleerde producten die gebruikt worden voor het maken van cocktails, waaronder likeuren, jenevers, gin en vodka.



Lucas Bols is wereldwijd (met uitzondering van de VS) de nummer één likeuren range en de grootste speler ter wereld in het jeneversegment. Vele van onze andere producten hebben een leidende positie in hun markt of categorie.



Ook onder bartenders zijn wij een vooraanstaande speler. Onze House of Bols Cocktail & Genever Experience en de Bols Bartending Academy, de grootste bartendersopleiding van Europa, bieden inspiratie en training voor zowel bartenders als consumenten. Lucas Bols wordt gezien als wereldwijde autoriteit in de cocktail community.



Het businessmodel van Lucas Bols



Productontwikkeling



Bij Lucas Bols werken wij nauw samen met professionele bartenders vanuit de hele wereld om nieuwe producten te ontwikkelen, nieuwe smaken te creëren en oude recepturen aan te passen aan de cocktailtrends van nu. Dit heeft tot diverse productinnovaties geleid, waaronder onze Bols Cucumber likeur wat tijdens de Wold Liqueur Awards 2018 een Gold Award won. Daarnaast is Bols Genever, naar het originele recept uit 1820, onder andere tijdens de Wine & Spirits Wholesalers of America convention 2018 bekroond met Double Gold en uitgeroepen tot Best of Show.



Distillatie en maceratie



In 2014 werd de distilleerderij van Lucas Bols heropend in het centrum van Amsterdam. Hier worden de essentiële smaakdistillaten voor verschillende Bols Genevers, diverse Bols Likeuren, voor Damrak Gin en voor andere merken uit onze portfolio gemaakt. In de moderne maar tegelijkertijd authentieke distilleerderij van Lucas Bols wordt het vakmanschap van het distilleren, percoleren en macereren om smaken aan natuurlijke ingrediënten te onttrekken al ruim vier eeuwen lang op dezelfde wijze beoefend.



Mengen en bottelen



Voor de meeste landen waar onze producten worden verkocht, wordt het mengen en bottelen van de distillaten en extracten uitbesteed aan onze joint venture Avandis. Bols Likeuren voor de Amerikaanse markt worden in de VS geproduceerd door Brown-Forman Corporation.



Verkoop en distributie



Onze producten worden naar ruim 110 landen over de hele wereld gedistribueerd en daar verkocht. Wij onderhouden langdurige relaties met onze distributiepartners en in de VS distribueren wij onze producten via onze eigen dochtermaatschappij, Lucas Bols USA Inc. In Nederland worden onze producten door onze joint venture Maxxium gedistribueerd.

Missie en strategie

Missie Lucas Bols



We streven ernaar de onbetwiste autoriteit in bartending te worden en over de hele wereld voor geweldige cocktailervaringen te zorgen. Dit doen we door onze 440 jaar lange geschiedenis te gebruiken als inspiratie voor de ontwikkeling van ons merk en door onze leidende positie op het gebied van innovatie te behouden.



Strategie Lucas Bols



Lucas Bols wil haar wereldwijde merken– zoals Bols en Galliano - op de internationale cocktailmarkt – versterken en verder laten groeien. Tegelijkertijd streven wij ernaar de concurrentiepositie van onze regionale merken als Pisang Ambon en Bokma op regionale en lokale markten te behouden. Om dit te realiseren richten wij ons op de volgende vier strategische pijlers:

1. Versterken van onze merken



Uitbouwen van de marktpositie van onze wereldwijde merken en tegelijkertijd de concurrentiepositie van de regionale merken behouden.



2. Leiden van de ontwikkelingen in de cocktailmarkt



Inzetten van marketingtechnieken en strategische innovatie en hiermee ons productportfolio en de positionering te optimaliseren.



3. Versnellen van de groei van onze wereldwijde merken



Afstemmen van de groeistrategieën voor onze merken op de verschillende markten binnen de vier geografische segmenten.



4. Optimaal benutten van huidige business model



Behouden en optimaliseren van het bestaande business model met zowel eigen als uitbestede middelen.