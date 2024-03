NX Filtration vervangt Lucas Bols bij Smallcaps Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel NX Filtration vervangt het aandeel Lucas Bols in de Smallcap-index van Euronext. Dat maakte de beursorganisatie bekend bij de jaarlijkse herweging van de aandelenindexen. Lucas Bols zal van de beurs verdwijnen na de overname door Nolet. De AEX-index en Midkap-index bleven ongewijzigd. Aan de AEX ESG duurzaamheidsindex werden Fugro en Inpost toegevoegd, ten koste van ABN AMRO Bank en Akzo Nobel. De wijzigingen gaan in per 18 maart. Bron: ABM Financial News

