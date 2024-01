Aandeelhouders Lucas Bols akkoord met overname door Nolet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Lucas Bols hebben woensdag tijdens een bijzondere vergadering goedkeuring verleend aan alle agendapunten, waardoor de overname door Nolet doorgang kan vinden. Het bod van Nolet loopt af op 7 februari, tenzij wordt besloten om de aanmeldingstermijn te verlengen. Nolet biedt 18,00 euro per aandeel. Het bod wordt door Nolet gestand gedaan als 70 procent van de aandelen is aangemeld. Indien 95 procent van de uitstaande aandelen Lucas Bols zijn aangemeld, wordt door Nolet een uitkoopprocedure gestart om ook de resterende aandelen te verwerven. Bron: ABM Financial News

