AEX gaat vlakke opening tegemoet, intussen is bitcoin weer op de weg terug

De AEX-index gaat een vlakke tot lichtgroene opening tegemoet nadat Wall Street dinsdagavond een stap terug deed, maar Chinese techaandelen in trek waren.

Veel nieuws staat er vandaag niet op de agenda. Voor echt richtinggevend nieuws moeten beleggers nog een dagje geduld hebben. Dan neemt de ECB een rentebesluit en verschijnt Fed-voorman Jerome Powell in de Amerikaanse Senaat. Een dag later staat het Amerikaanse banenrapport op de rol.

Maar zover is het dus nog niet. We moeten het vandaag doen met wat kleine nieuwtje, zoals een wisseling in de boardroom van Corbion en een kleine aanpassing van de Smallcap-index.

De grote bewegingen zien we bij goud en bitcoin, die beiden rond recordniveaus bewegen. De goudprijs profiteert van de verwachting dat de Amerikaanse rente later dit jaar waarschijnlijk omlaag gaat. Dit maakt goud - waar u geen rente over vangt - immers weer wat aantrekkelijker als belegging. Bitcoinbeleggers haalden gisteren wat winst van tafel nadat de cryptomunt een nieuw record had gevestigd, maar inmiddels krabbelt de munt weer op.

Lucas Bols uit de AScX, NX Filtration erin

Het is maart en dat betekent dat de jaarlijkse herweging van de aandelenindexen in aantocht is. Geen grote aanpassingen dit keer. De AEX en AMX blijven ongewijzigd. In de AScX komt wel een wissel. NX Filtration, fabrikant van membraanfilters voor de zuivering van water, maakt hier zijn debuut. Dit gaat ten koste van drankenconcern Lucas Bols, dat de beurs gaat verlaten vanwege de overname door Nolet.

NX Filtration is een bedrijf waar we niet veel van horen. Het Enschedese concern deed in januari een omzetwaarschuwing omdat diverse orders waren vertraagd. Ook loopt de uitrol van het bedrijfsplan anderhalf jaar vertraging op, omdat diverse projecten langer duren dan verwacht.

Op IEX stond enkele maanden geleden een interessant tweeluik over dit bedrijf:

- Deel 1: Insiders verkochten NX Filtration

- Deel 2: Lang wachten op winst van NX Filtration

Hongkong positieve uitschieter in mat Azië

De meeste beurzen in Azië stonden vannacht wat onder druk. In China ging dinsdag het Nationaal Volkscongres van start en dat leidde tot wat teleurstelling. De groeidoelstelling van wederom 5% voor 2024 wordt als weinig ambitieus gezien en er was gehoopt op meer steun om de economie een kontje te geven.

Positieve uitschieter is Hongkong, waar techaandelen fraaie winsten behaalden. Ook waren naar verluidt staatsfondsen aan het kopen geslagen om de markt te ondersteunen.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 07.55 uur:

Nikkei 225: -0,01%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,3%

Hang Seng (Hongkong): +1,4%

Kospi (Zuid-Korea): -0,2%

De techaandelen lagen er goed bij, met uitzondering van Samsung:

Alibaba: +2,9%

Baidu: +1,3%

Prosus-deelneming Tencent: +1,9%

TSMC: +0,7%

Samsung -1,1%.

Wall Street vindt het even welletjes geweest

Na de records van vrijdag leken beleggers het op Wall Street even welletjes te vinden, waarbij vooral de voorheen zo geliefde techaandelen uit de gratie waren. De S&P 500 daalde met 1% naar 5.079 punten. De Dow Jones-index verloor 0,9% en de Nasdaq kachelde met 1,7% achteruit.

Er was weinig richtinggevend nieuws. Er werden twee inkoopmanagersindexen voor de diensten gepubliceerd, maar deze wezen - zoals wel vaker - een verschillende richting op. De index van ISM duidde op een minder sterke groei, terwijl de groei in de index van S&P juist versnelde. Het aantal bedrijven dat de boeken opende was dun gezaaid.

Koersdruk Apple en Tesla

Wel kwamen twee Magnificent Seven-bedrijven voor de tweede dag op rij met teleurstellend nieuws, waarbij beleggers zich hardop afvroegen of ze nog wel zo 'magnificent' waren.

Apple zag de verkoop van iPhones in China in de eerste zes weken van dit jaar met 24% op jaarbasis kelderen. De koers daalde hierop met 2,4%. Eerder deze week kreeg het bedrijf ook al een boete van €1,84 miljard van de Europese Commissie vanwege ‘oneerlijke handelspraktijken’.

Ook Tesla heeft het de hele week al lastig. Maandag bleek ook dit bedrijf te kampen met tegenvallende verkoopcijfers in China, wat leidde tot een koersdaling van 7%. Gisteren ging er nog eens 3,9% van de koers af nadat bekend werd dat Tesla noodgedwongen de productie in een fabriek bij Berlijn moest stilleggen nadat de extreem-linkse Vulkangruppe een elektriciteitsmast in de fik had gestoken, waardoor de stroom uitviel.

En dat is een dure grap...

$TSLA



TESLA BERLIN FACTORY HEAD: PRODUCTION OUTAGE WILL COST MORE THAN 100M EUROS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) March 5, 2024

Net als Apple ondervindt ook chipreus Advanced Micro Devices (AMD) tegenslag in China. Het bedrijf wordt tegengewerkt door de Amerikaanse overheid bij de export van een chip voor kunstmatige intelligentie die speciaal bedoeld is voor de Chinese markt. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van uitspraken van ingewijden. Op de koers had dit overigens weinig invloed: deze daalde slechts fractioneel.



Gelukkig was het niet alleen maar kommer en kwel. Target werd beloond met een koerswinst van 12% nadat de Amerikaanse warenhuisketen de winstverwachtingen ruimschoots had weten te overtreffen.

Super Tuesday: geen verrassingen

Het was gisteren ook Super Tuesday in de VS: de dag waarop in 15 staten voorverkiezingen werden gehouden en in een klap een derde van de kiesmannen werd verdeeld. Dit leidde niet tot verrassingen. President Joe Biden en zijn uitdager Donald Trump wonnen deze verkiezingen in bijna alle staten, waardoor het er naar uitziet dat zij het op 5 november tegen elkaar zullen opnemen. Nikki Haley, de concurrent van Trump bij de Republikeinen, won alleen in Vermont.

De indicatoren:

De Europese futures duiden op een iets hogere opening.

Hongkong lag er vannacht goed bij, de andere beurzen stonden iets onder druk.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt op naar 14,46, maar dat is nog geen niveau om u zorgen te maken.

De euro staat fractioneel lager op 1,0835 ten opzichte van de dollar.

Een horizontale streep bij de Nederlandse tienjaarsrente: 2,59% staat er op de borden. De Amerikaanse staat 2 basispuntjes hoger en noteert 4,15%.

De goudprijs staat fractioneel lager op $2.127,31 per troy ounce.

De olieprijzen zitten in de lift. Voor een vat WTI wordt nu $78,39 betaald, 0,3% meer dan gisteren.

De bitcoin krabbelt weer op en staat 4,8% hoger op $66.307,86.

De AEX opent naar verwachting vlak tot iets hoger.

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Eind deze week zijn er weer opnames voor een splinternieuwe IEX BeleggersPodcast. Zijn er prangende kwesties waar u vragen over heeft, dan kunt u deze stellen in de comments onder deze Voorbeurs of via Spotify. Misschien komt uw vraag dan aan de orde.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Er is niet veel nieuws. Corbion draagt een nieuwe CFO voor: Peter Kazius, die al zo'n tien jaar aan het bedrijf is verbonden. De Telegraaf meldt dat het kabinet met een geheime missie bezig is, met codenaam 'operatie Beethoven', om ASML binnen boord te houden. Dat kunt u lezen in het ochtendbladenoverzicht van IEX, dat u straks hier kunt vinden.

Adviezen

Geen advies- of koersdoelwijzigingen deze ochtend. Barclays herhaalt het koopadvies voor Philips en KBC Securities ziet geen reden om TKH na de cijfers van gisteren van de kooplijst af te voeren.

Agenda: ADP-banenrapport en Beige Book

De agenda van morgen is niet heel spectaculair. We verleggen de focus naar onze oosterburen, waar de handelsbalans bekend wordt gemaakt en Deutsche Post met kwartaalcijfers komt. Sectorgenoten Bpost en PostNL zijn al geweest.

Verder verschijnen de Europese detailhandelsverkopen en het Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP (dat dient als voorproefje van het belangrijke non-farm Payroll Report van vrijdag). Om 20:00 uur verschijnt het Beige Book, een rapport over de stand van de Amerikaanse economie dat acht keer per jaar door de Fed wordt gepubliceerd.

Voor echt richtinggevend nieuws moeten we geduld hebben tot donderdag en vrijdag, als de ECB een nieuw rentebesluit neemt, Fed-voorzitter Jerome Powell aantreedt in de Amerikaanse Senaat (beiden op donderdag) en het Amerikaanse banenrapport wordt gepubliceerd (vrijdag).

Het Europese rentebesluit zelf is niet zo spannend (de depositorente blijft waarschijnlijk staan op 4%), maar de toelichting kan wel wat deining op de beurzen veroorzaken. Benieuwd waar Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income bij Allianz Global Investors, straks op let en wat hij verwacht? Beluister dan deze mini-podcast van Jurgen Vluijmans van Backstage Communication.

Hierbij de volledige agenda van de rest van de dag:

11:00 uur: EU, detailhandelsverkopen januari

13:00 uur: Campbell Soup, cijfers tweede kwartaal

13:00 uur: VS, hypotheekaanvragen - wekelijks

14:15 uur: VS, banenrapport ADP februari

16:00 uur: VS, vacatures januari

16:00 uur: VS, groothandelsvoorraden januari

16:30 uur: VS, olievoorraden - wekelijks

20:00 uur: VS, Federal Reserve Beige Book

En dan nog dit

Au! Musk moet inmiddels niet alleen Bernard Arnault (LVMH) voor zich dulden, maar ook Jeff Bezos (Amazon):

OUCH! Elon Musk has fallen to third place in terms of wealth behind Bezos and Arnault. pic.twitter.com/AorOYHVGhu — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 5, 2024

Is bitcoin het digitale goud? De correlatie is soms ver te zoeken

Bad day for fiat money: not only has #Bitcoin reached an ATH today, #Gold is also trading at a record high. pic.twitter.com/ijD6jf8yZC — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 5, 2024

Zó, wat een verschil:

Leveren aandelen nou een beetje extra risicopremie op tov obligaties. Nou soms helemaal niet 1988- 2008 niet, daarna wel, maar eigenlijk alleen maar in de US.

Total return aandelen / total return obligaties pic.twitter.com/UlXPnAXAM6 — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 5, 2024

Nog even de scenario's voor de ECB op een rij:

Here it is! Our latest scenario analysis ahead of this week's ECB meeting, along with details from our team on the potential implications for both FX and rates.



Catch the full article here: https://t.co/wpNSp7SNXe pic.twitter.com/W59koTthTT — ING Economics (@ING_Economics) March 4, 2024

Veel succes en vooral plezier vandaag!