Peter Paul de Vries over Prosus/Naspers



P P de Vries tipt als de nummer 1 voor 2020 Naspers. Volgens hem past dit fonds goed in het rijtje groeiers (Alibaba-Alphabet, Booking) dat hij voor 2019 koos.



Prosus (die sinds kort deel uitmaakt van de AEX-index) is de in Nederland genoteerde holding waarin de internetbelangen van Naspers zijn ondergebracht. Het belangrijkste belang – by far – is het 31,1% belang in Tencent. "Wie gelooft in de groei van de internetgigant Tencent, kan die aandelen via Prosus met korting kopen", zegt De Vries.



Maar Prosus is meer, benadrukt hij. "Het bedrijf heeft onder andere ook belangen in C-Trip (Chinese Booking) en Delivery Hero, al voert Tencent wel de boventoon. De discount op de onderliggende waarde schommelt rond 30%."



Goedkoper nog zijn de aandelen van de Zuidafrikaanse moeder, Naspers, die 1,2 miljard aandelen Prosus houdt. "Die staan op 230.000 Rand, waarmee de totale discount op 45 tot 50% uitkomt." Daarom valt zijn keuze op het moederbedrijf van Prosus.



"We praten over een discount op de intrinsieke waarde, maar er zou ook waarde kunnen worden toegekend aan de goede neus die Naspers heeft voor het vinden en bouwen van nieuwe, winnende techbedrijven", zegt De Vries.