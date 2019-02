Pharming « Terug naar discussie overzicht

Gelieve dit Forum te gebruiken voor informatieve doeleinden waarbij kennis, ervaringen en nieuws gedeeld kan worden. Men kan hierop reageren met respect zoals ook uzelf benadert zou willen worden. Zo houden we het forum ook gezellig en nuttig! SUCCES!!!!!Beste Pharmingliefhebbers,Deze maand wordt er op 7 maart bekend gemaakt wat Pharming nu werkelijk aan resultaten heeft geboekt over het jaar 2018. Einde van alle speculaties die ons de laatste tijd bezig hebben gehouden. Tevens zal het weer voor nieuw gesprekstof dienen wat er met de winsten en kaspositie gedaan moet worden. Ik kijk er naar uit!Verder zal Pharming vermoedelijk deze maand ook bekendmaken dat er een nieuwe klinische studie gestart kan worden naar Zwangerschaps vergiftiging (planning Q1-2019), vervolg stappen Bazel onderzoek CIN: www.pharming.com/pipeline/cin , en wellicht nieuws uit het Pompe en Fabry onderzoek.Tijdens de toelichting van de jaarcijfers kijken we uit naar wat de CEO Dhr. Sijmen de Vries ons kan vertellen over de toekomstverwachtingen van Pharming en de verwachtte aandeelhouderswaarde voor de trouwe Pharming aanhang. Tevens kijken we uit naar wat de FDA aan aanvullend materiaal vraagt voor de vrijgave van preventief gebruik Ruconest op de USA markt. Wél heeft dhr. Sijmen de Vries aangegeven dat een nieuwe (makkelijkere toedieningsvorm van RUCONEST) de voorkeur heeft en kan wellicht in één keer meegenomen worden met de aanvraag voor preventief gebruik. Let wel: RUCONEST wordt reeds met succes voor preventie HAE aanvallen door patienten gebruikt! In Februari 2019 werd nog bekend gemaakt dat HAE patienten, vóórdat ze een tandheelkundige behandeling gaan doen, middels een 1 uur tevoren ingebrachte RUCONEST dosis, de kans op zwellingen vrijwel geheel wegneemt. Een uitstekende ´nieuwe´ toepassing voor RUCONEST waar veel HAE patienten gebruik van kunnen gaan maken.Hieronder de gebruikelijke openingspost met;Eerst even wat tijd investeren in wat basiskennis rondom beleggen bv door het boek 'beleggen voor dummies' te lezen.Dat scheelt een boel beginners-vragen waar overigens niets mis mee is.Niemand heeft alle wijsheid in pacht.In principe is het forum er juist voor bedoeld om kennis, weetjes en ervaringen uit te wisselen cq te speculeren over ontwikkelingen.En eh, soms loopt het hier wat uit de hand omdat ego's gekrenkt worden danwel er ophitsers actief zijn.Ik zou zeggen: vorm te allen tijde je eigen beeld, bepaal je oordeel en handel daarnaar.Vanaf 01-02-2019 zijn we met het spel begonnen: Raad de slotdagkoers, opgave vóór 9:00 uur zie openingspost voor deelname.OfHieronder een beknopt overzicht van al langer lopende draden die veel informatie geven. (in willekeurige volgorde, opsomming Mr. IEX, VODA met enkele aanvullingen).Het eindveiling draadje (vanaf okt-2012) Geeft de dagelijkse weergave van de eindveiling tussen 17.30-17.35 weer.(vanaf nov-2012) Een wekelijks overzicht van de koersmutaties per week, maand en YTD.(uitstaande aandelen overzicht vanaf 31-12-2009)van ff wachten Geeft een opsomming van de dagelijkse slotstanden vanaf 8 december 2016 weer)(vanaf maart 2016). Verzamel draad met belangrijke/wetenswaardige informatie.(vanaf nov-2017) Titel spreekt voor zich.(vanaf feb-2016) Titel spreekt voor zich.(vanaf aug-2016) Titel spreek voor zich.www.iex.nl/Forum/Topic/1351741/1/Biotechnologie-en-wetenschap.aspx#10802373www.iex.nl/Forum/Topic/1351704/Last/Radio-Pharming-.aspx(vanaf aug-2017) Alle FD artikelen over Pharming sinds 14 juli 2016.belangrijk orgaan voor goedkeuringen van medicijnen in Europa! (Binnenkort goedkeuring voor Ruconest gebruik kinderen 2-13jaar? Hier zult u uw bevestiging kunnen vinden)!(positie shorters in Pharming daar deze veel besproken wordt op het forum en tot veel discussie leidt.)www.youtube.com/watch?v=mprq_l3A5Zo&feature=youtu.beFijne maand toegewenst en houd het hier gezellig en informatief op dit forum !!!!!MvGrBart