Pharming « Terug naar discussie overzicht

Hierbij dan de nieuwe wedstrijddraad voor 2019. Hieronder de vernieuwde spelregels, herzien en bewerkt door poster Tombola, hartelijk dank daarvoor.



Reglement draadje Dagkoersvoorspellingen 2019 betaalde deelname.



De wedstrijd zal op vrijdag 1 februari 2019 beginnen en sluit op maandag 31 december 2019.

Koersdoelen opgeven voor 08.59.59 uur. Koersdoelen van 09.00 of later doen niet

mee.

Alleen betalende leden doen mee, tegen € 25,00 per jaar.



De bankrekening is geopend. Overboeken naar JS van der Bilt, rekeningnummer NL95

INGB 0671 2754 61. Onder vermelding van Slot dagkoers Pharming 2019 of

Dagkoersvoorspellingen 2019 betaalde deelname + je alias poster naam. Pas de dag

nadat de penningmeester voda in het draadje je naam als betalend lid heeft vermeld kun je meedoen.



1. Je mag iedere dag van beursopening maar 1x een koersdoel opgeven.

2. Diegene die de koers goed voorspelt of er het dichtst bijzit, verdient één wedstrijdpunt.

Bij een ex aequo gaat de punt naar de poster die de koers eerder opgegeven heeft.

3. Indien iemand de koers exact voorspelt, krijgt hij een extra wedstrijdpunt, dus 2 punten.

4. Alle punten gaan meetellen in een jaarklassement.

5. Pot verdeling op het eind van het jaar, 1e plaats 60%, 2e plaats 25%, 3e plaats 15%.

6 Betaalde deelname is op ieder moment mogelijk. Als je instapt begin je vanaf 0 punten.Elders verdiende punten doen niet mee.

7. Men geeft het koersdoel op in het rijtje dat voor die dag is geactiveerd door de eerste poster en wel van laag naar hoog. Losse opgegeven koersdoelen worden niet gehonoreerd. Hierbij dan ook het verzoek aan vele posters, om niet alsnog deze koersdoelen toe te voegen aan de lijst, ook al is het goed bedoeld.

8. Het kan soms gebeuren dat een poster een verkeerde lijst kopieert, of dat er 2 posters op hetzelfde tijdstip een lijst plaatsen. Vaak valt dan een posternaam weg. Deze mag, en zal later toegevoegd worden.

9. Soms kan het gebeuren dat een poster een koersdoel opgeeft dat al in gebruik is door een andere poster (bijv. als er net een lijst is gekopieerd, die nog niet zichtbaar is op dat moment of als een poster eerder is weggevallen en niet teruggezet). Je mag dan koersdoel wijzigen, maar alléén binnen de sluitingstijd van 9.00 uur! Kijk dus meteen na je post altijd nog eens naar de lijst, of zoiets gebeurt en kijk ook de lijst terug of het al eerder is gebeurd.

10. Koers opgeven zonder honderdsten van een cent b.v. 0.841. Indien de koers eindigt op honderdste van een cent, b.v. 0.8415, dan wordt dit naar boven afgerond (0.842).

11. Niet betalende leden doen niet mee. Indien toch een koersdoel wordt opgegeven kan deze geen punten krijgen. Een opgegeven koersdoel kan door een betalend lid gebruikt worden.

12. De penningmeester (voda) zal regelmatig een update geven van de betalende leden en de pot in totaal.

13.Poster Tombola zal de wekelijkse scorelijst gaan bijhouden. In geval van

vakantie/afwezigheid neem poster Posilies het waar. Indien er fouten worden gemaakt gelieve dit tijdig te melden.