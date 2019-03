Source Group « Terug naar discussie overzicht

HFS gaat door als Morefield Group NV



Staffing-activiteiten verkocht aan Beryllium



Op 31 augustus jl. heeft HFS (HeadFirst Source Group NV) aangekondigd de staffing-activiteiten (ondergebracht in HeadFirst Source Holding BV) te verkopen aan Beryllium BV, de naam van de vennootschap te zullen wijzigen en een extra (interim-) dividend uit te zullen keren. De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 september jl. heeft daarmee met algemene stemmen ingestemd.



Thans kan worden meegedeeld dat de nieuwe naam ‘Morefield Group NV’ zal luiden. De vennootschap zal zich – binnen de huidige statutaire doelomschrijving – richten op het leveren van dienstverlening aan ZZP’ers en MKB-bedrijven.



Verkoop en dividend

De verkoop van HeadFirst Source Holding BV aan Beryllium BV is geëffectueerd en het contante dividend van 3,00 euro per aandeel zal nog deze maand worden betaald. De governance-situatie van Morefield Group zal licht veranderen. Per 19 december 2018 is mevrouw Kortlang niet langer betrokken als commissaris. De vennootschap dankt haar voor haar werkzaamheden als commissaris. De Raad van Commissarissen heeft daarmee weer dezelfde samenstelling als ultimo 2017 het geval was. Voorts wordt opgemerkt dat Value8 de gewone aandelen HeadFirst Source Group NV na dividendbetaling overneemt van Beryllium, als gevolg waarvan haar belang zal toenemen tot circa 70 procent. Ultimo 2017 hield Value8 ook een meerderheidsbelang: toen bedroeg het belang circa 57 procent van de uitstaande aandelen en beschikte Value8 over een – aanvullende – conversieoptie op 6 procent van het uitstaande aandelenkapitaal. Na dividendbetaling zal het eigen vermogen van de vennootschap licht positief zijn.



Ex-dividend en belasting

Hierboven is aangegeven dat HeadFirst Source Group NV een speciaal dividend zal uitkeren van 3,00 euro in contanten per gewoon aandeel. Het aandeel HeadFirst Source Group NV (ISIN: CWN814651014) zal op 24 december 2018 ex-dividend noteren, de record date is 27 december 2018. Het dividend zal betaalbaar zijn per 28 december 2018. Op de betaling van het dividend is geen dividendbelasting van toepassing.