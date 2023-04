Meer winst voor Morefield Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Morefield heeft in het afgelopen jaar meer winst behaald dan in 2021, vooral dankzij de overname van Kersten. Dit bleek zondagavond. In 2022 behaalde Morefield een nettowinst van 2,2 miljoen euro. Dat was 0,45 miljoen euro in 2021. Morefield profiteerde van de overname van Kersten, dat gedurende twee maanden meetelde in de cijfers over 2022. In november en december behaalde Kersten een omzet van 14,3 miljoen euro en een EBITDA van 3,4 miljoen euro. In heel 2022 was de omzet van Kersten 78 miljoen met een EBITDA van 8,9 miljoen euro. Door de overname van Kersten is het aantal uitstaande aandelen Morefield wel gestegen tot 62 miljoen. Naast de bijdrage van Kersten profiteerde Morefield naar eigen zeggen ook van de waardestijging van Almunda en een beheersing van de kosten. Over 2022 zal Morefield voorstellen geen dividend uit te keren. Outlook Op 2 september vorig jaar heeft Morefield de verwachting uitgesproken dat de winst per aandeel over 2023 minimaal 3,0 eurocent zal bedragen. "Gezien de gunstige resultaatontwikkeling van Kersten wordt die verwachting onverkort gehandhaafd", stelde het bedrijf zondag. Morefield verwacht dat de omzet en winst van Kersten in 2023 verder zullen stijgen. Bron: ABM Financial News

