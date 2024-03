Meer omzet voor Morefield

(ABM FN-Dow Jones) Morefield Group heeft ook in de tweede helft van 2023 meer omzet en een hoger bedrijfsresultaat behaald dan een jaar eerder. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers.

De omzet kwam uit op 92,7 miljoen euro vergeleken met 78,1 miljoen euro een jaar eerder, een stijging van bijna 19 procent. Het bedrijfsresultaat bedroeg afgelopen jaar 14,7 miljoen euro tegen 8,9 miljoen in 2022.

Morefield verwacht dat de winst per aandeel in 2023 aanzienlijk boven het eerder geïndiceerde niveau van 3,5 eurocent per aandeel zal uitkomen.

Op 4 december 2023 meldde Morefield dat een corporate finance bureau is ingeschakeld om te adviseren over de rol die Kersten, actief of passief, zou kunnen spelen in het proces van schaalvergroting in de sector. Deze stap is genomen in het kader van enkele grotere transacties in de sector en de waargenomen tendens van schaalvergroting.

Op dit moment is het nog onzeker of een transactie tot stand zal komen, aldus Morefield.

In september 2022 verkocht investeerder Value8 Kersten aan Morefield.

Het jaarverslag inclusief de definitieve jaarcijfers, zal eind april worden gepubliceerd.