Bitcoin en andere cryptocurrencies « Terug naar discussie overzicht

Dat klopt volgens mij niet. Bitcoin en andere cryptocurrencies moeten worden opgegeven als overige bezittingen bij het eigen vermogen, dus worden belast in Box 3. Of je wel of niet een goede huisvader bent is daarbij niet van belang :)

Gekopieerd van bitcoin.nl:

----------------------------------------------

De grondslag is je vermogen minus het heffingsvrije deel. Een belangrijke verandering ten opzichte van 2016 is dat vanaf dit jaar gebruik wordt gemaakt van een hoger fictief rendement naarmate je meer vermogen hebt. Over je grondslag tot en met 75,000 betaal je 0.8613% vermogensbelasting in 2017. Over het deel van je grondslag tussen 75,001 en 975,000 euro betaal je 1.38% belasting. Over het deel boven 975,000 euro betaal je 1.67% belasting. Dit was voorheen allemaal gelijkgesteld op 1,2%.



Een andere vraag die bij veel mensen speelt is of het regelmatig speculeren in bitcoin een beroepsmatig karakter heeft, waardoor het in box 1 zou worden belast. Koerswinsten behaald door particulieren met speculatie worden slechts in uitzonderingsgevallen belast onder box 1. Inspecteurs dienen gevallen waarin zij van oordeel zijn dat koerswinsten onder box 1 belast dienen te worden aan het ministerie ter beoordeling voor te leggen, alvorens zij overgaan tot het opleggen van een aanslag.

------------------------------------------------