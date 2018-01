Exmar « Terug naar discussie overzicht

Resultaatdruk bij Exmar 27 apr 2017 om 18:32 (ABM FN) Exmar heeft in de eerste maanden de resultaten zien dalen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Antwerpse scheepvaartgroep, die vooral voor de energiesector actief is. De omzet van Exmar daalde van 25,5 naar 21,5 miljoen dollar. De bedrijfskasstroom (EBITDA) verslechterde eveneens van 0,7 miljoen dollar negatief naar 9,0 miljoen dollar in het rood. Na belastingen restte er een nettoverlies van 4,1 miljoen dollar, beduidend slechter dan de 9,3 miljoen euro winst in het eerste kwartaal van 2016. Mislukte deal Woensdagavond werd al bekend dat de deal tussen Exmar en het Nederlandse Vopak, over de verkoop van de drijvende LNG opslag- en hervergassingsactiviteiten van Exmar, is stopgezet. Aan de vereiste voorwaarden kon niet worden voldaan. Beurshuis KBC Securities sprak van een teleurstellende berichtgeving. De verkoop zou tot een aanzienlijke verbetering van de balans van Exmar hebben geleid en ruimte hebben gecreëerd voor het zelfstandig kunnen financieren van projecten. Alleen maar negatief was het stuklopen van de deal echter ook niet, aldus het beurshuis. De FSRU contracten zijn zeer winstgevend en gaan nu niet verloren voor Exmar. Op een rode beurs sloot het aandeel Exmar donderdag 8,6 procent lager op 5,95 euro.

Resultaatdruk bij Exmar 27 apr 2017 om 18:32 (ABM FN) Exmar heeft in de eerste maanden de resultaten zien dalen. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Antwerpse scheepvaartgroep, die vooral voor de energiesector actief is. De omzet van Exmar daalde van 25,5 naar 21,5 miljoen dollar. De bedrijfskasstroom (EBITDA) verslechterde eveneens van 0,7 miljoen dollar negatief naar 9,0 miljoen dollar in het rood. Na belastingen restte er een nettoverlies van 4,1 miljoen dollar, beduidend slechter dan de 9,3 miljoen euro winst in het eerste kwartaal van 2016. Mislukte deal Woensdagavond werd al bekend dat de deal tussen Exmar en het Nederlandse Vopak, over de verkoop van de drijvende LNG opslag- en hervergassingsactiviteiten van Exmar, is stopgezet. Aan de vereiste voorwaarden kon niet worden voldaan. Beurshuis KBC Securities sprak van een teleurstellende berichtgeving. De verkoop zou tot een aanzienlijke verbetering van de balans van Exmar hebben geleid en ruimte hebben gecreëerd voor het zelfstandig kunnen financieren van projecten. Alleen maar negatief was het stuklopen van de deal echter ook niet, aldus het beurshuis. De FSRU contracten zijn zeer winstgevend en gaan nu niet verloren voor Exmar. Op een rode beurs sloot het aandeel Exmar donderdag 8,6 procent lager op 5,95 euro.

Beursblik: mislukte deal met Vopak teleurstelling voor ExmarExmar loopt volgens KBC Securities balansverbetering mis.(ABM FN-Dow Jones) Het mislukken van deal tussen Exmar en Vopak over de verkoop van de LNG opslag- en hervergassingsactiviteiten is teleurstellend voor Exmar. Dit schreef analist David Vagman van KBC Securities donderdag.Volgens Vagman zou de verkoop van de FSRU vloot aan Vopak tot een aanzienlijke verbetering van de schuldpositie van Exmar hebben geleid. Momenteel is de schuldenlast van de scheepvaartgroep namelijk behoorlijk hoog. Bovendien zou Exmar dankzij de deal financiële ruimte hebben gecreëerd om projecten zelfstandig te kunnen financieren, hetgeen waarde zou creëren.Aan de andere kant merkte Vagman wel op dat de FSRU contracten zeer winstgevend zijn en nu niet verloren gaan voor Exmar.Exmar maakt vanavond de resultaten over het eerste kwartaal bekend. Vagman verwacht dat deze aan de zwakke kant zullen zijn. De analist mikt op een EBIT van 4,0 miljoen dollar.Het koopadvies voor Exmar met een koersdoel van 10,50 euro blijft onveranderd.Op een rode beurs verloor het aandeel Exmar donderdag 8,6 procent.Door: ABM Financial News.Redactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones Newswires

ROTTERDAM (AFN) - Vopak neemt toch niet het belang in de activiteiten van het Antwerpse scheepvaartconcern Exmar op het gebied van opslag en behandeling van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) over. Dat meldt het Rotterdamse tankopslagbedrijf woensdag na uitvoerig beraad. Volgens het concern liepen niet alle belanghebbenden warm voor de deal en is daarom besloten de transactie niet door te zetten. In december bij de aankondiging van de transactie meldde Vopak al dat ,,goedkeuring van en samenwerking met meerdere partijen" een belangrijke vereiste was voor de deal.

ROTTERDAM (AFN) - Vopak neemt toch niet het belang in de activiteiten van het Antwerpse scheepvaartconcern Exmar op het gebied van opslag en behandeling van vloeibaar gemaakt aardgas (LNG) over. Dat meldt het Rotterdamse tankopslagbedrijf woensdag na uitvoerig beraad. Volgens het concern liepen niet alle belanghebbenden warm voor de deal en is daarom besloten de transactie niet door te zetten. In december bij de aankondiging van de transactie meldde Vopak al dat ,,goedkeuring van en samenwerking met meerdere partijen" een belangrijke vereiste was voor de deal.

Exmar specializes in liquefied gas transportation. Net sales break down by activity as follows:transportation of liquefied petroleum gases (38.3%): primarily butane, propane, and ammonia;offshore services (23.3%): design, engineering, construction and management of facilities for oil and gas processing, storing, and transshipment;liquefied natural gas transportation (28.2%);other (10.2%): technical ship management, insurance brokerage, etc.Groet Henk

Direct naar Forum -- Selecteer een forum -- Nieuwsberichten Columns Koffiekamer Belastingzaken Beleggingsfondsen Beursspel BioPharma Daytraders Garantieproducten Opties Software Technische Analyse Technische Analyse Vastgoed Warrants 4Energy Invest Aalberts AB InBev Ablynx ABN AMRO ABO-Group Accell Group Accentis Accsys Technologies ACCSYS TECHNOLOGIES PLC Ackermans & van Haaren Adomos Aedifica Aegon AFC Ajax ageas Agfa-Gevaert Ahold Air France - KLM Airspray AkzoNobel Altice Alumexx ((Voorheen Phelix (voorheen Inverko)) AM Amarin Corporation Amerikaanse aandelen AMG Amsterdam Commodities AMT Holding AND Int.Publishers Antares Antonov Aperam Apple Arcadis Arcelor Mittal Arcona Property Fund arGEN-X Arrowhead Research Ascencio ASMI ASML ASR Nederland Atenor Group Athlon Group Atrium European Real Estate Avantium Baan Ballast Nedam BALTA GROUP N.V. BAM Groep Banimmo A Barco Barrick Gold BASF SE Basic-Fit Basilix Batenburg Beheer BE Semiconductor Beaulieulaan Befimmo Bekaert Belgische aandelen Belreca Beluga Beter Bed Bever Binck Biocartis Bitcoin en andere cryptocurrencies bluebird bio Blydenstijn-Willink BNP Paribas S.A. Bols (Lucas Bols N.V.) Bone Therapeutics Boskalis BP PLC bpost Brand Funding Brederode Brill Brunel C/Tac Campine Carrefour Cate, ten Celyad CFD's CFE CGG Chinese aandelen Citygroup Co.Br.Ha. Coca-Cola European Partners Cofinimmo Cognosec Colruyt Commerzbank Compagnie des Alpes Compagnie du Bois Sauvage Connect Group Corbion Corporate Express Corus Crown van Gelder Crucell Curetis D'Ieteren D.E Master Blenders 1753 Deceuninck Delta Lloyd DEUTSCHE POST AG Dexia Diegem Kennedy Distri-Land Certificate DNC Docdata Dockwise DPA Flex Group Draka Holding DSM Duitse aandelen Duurzaam Beleggen DVRG Eckert-Ziegler Econocom Group Econosto Edelmetalen Elia EMD Music Endemol Energie Engie Envipco Erasmus Beursspel Eriks Esperite (voorheen Cryo Save) Eurocastle Eurocommercial Properties Euronav Euronext Euronext.liffe Optiecompetitie EVC EVS Broadcast Equipment Exact Exmar Facebook Fagron First Solar Inc Floridienne Flow Traders Fluxys Belgium D FNG (voorheen DICO International) Fondsmanager Gezocht ForFarmers Fountain Frans Maas Franse aandelen Fugro Futures Galapagos Gamma GBL Gemalto Genfit Genk Logistics Cert. Getronics Gilead Sciences Gimv Global Graphics Goud GrandVision Grolsch Grondstoffen Grontmij Guru Hagemeyer HAL Hamon Groep Hedge funds: Haaien of helden? Heijmans Heineken HES Beheer Hitt Holland Colours Homburg Invest Home Invest Belgium Hoop Effektenbank, v.d. Hunter Douglas Hydratec Industries (v/h Nyloplast) Hypotheken IBA ICT Automatisering Iep Invest (voorheen Punch International) IEX Group IEX.nl Sparen IMCD Immo Moury Immobel Imtech ING Groep Innoconcepts Insmed Incorporated (INSM) Intertrust Intervest Offices & Warehouses InVivo Therapeutics Holdings Corp (NVIV) Isotis Jensen-Group Jetix Europe Johnson & Johnson Kardan Kas Bank KBC Ancora KBC Groep Kendrion Keyware Technologies Kiadis Pharma Kinepolis Group KKO International Kortrijk Shop. Cert. KPN KPNQwest KUKA AG Lavide Holding (voorheen Qurius) LBC LBI International Leasinvest Logica Lotus Bakeries Lux-Airport Cert Macintosh Retail Group McGregor MDxHealth Mediq MediVision Melexis Merus Labs International Merus NV Miko Mithra Pharmaceuticals Montea Moolen, van der Mopoli Mota-Engil Africa Moury Construct MTY Holdings (voorheen Alanheri) Nationale Bank van België Nationale Nederlanden Nedap Nedfield Nedschroef Nedsense Enterpr Netflix Neufcour (Compagnie Financière de) New Sources Energy Neways Electronics NewTree Nieuwe Steen Investments Nintendo Nokia Oyj Novisource NR21 Numico Nutreco NXP Semiconductors NV Nyrstar Océ OCI Octoplus Ontex Onxeo SA OpenTV Opinies - Tilburg Trading Club Opportunty Investment Management Option Option Trading Company Orange Belgium Oranjewoud Orcobsaar1219 Ordina Beheer Oud ForFarmers P&O Nedlloyd Payton Planar Magnetics PCB Perpetuals, Steepeners Pershing Square Holdings Ltd Personalized Nursing Services Pharco Pharming Pharnext Philips Philips Lighting Picanol Pieris Pharmaceuticals Politiek Porceleyne Fles PostNL Priority Telecom Probiodrug Prologis Euro Prop ProQR Therapeutics PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE Proximus Qrf Quest For Growth Rabobank Certificaat Randstad Range Beleggen RealDolmen Recticel Reed Elsevier Reesink Refresco Gerber Reibel Rente en valuta Resilux Retail Estates RoodMicrotec Rosier Roularta Media Royal Bank Of Scotland Royal Dutch Shell RSDB RTL Group Sabca Samas Groep Sapec SBM Offshore Schuitema Seagull Shanks Group Siemens Gamesa Sif Holding Simac Sint Gudule Plaats Cert. Sioen Industries Sipef Sligro Beheer Smartphoto Group Smit Internationale Snowworld SNS Fundcoach Beleggingsfondsen Competitie SNS Reaal SNS Small & Midcap Competitie Softimat Solvac Solvay Sopheon Source Group Spadel Sparen voor later Spyker N.V. Stern Stork Sucraf A en B Super de Boer SVK (Scheerders van Kerchove) Systeem Trading Takeaway.com Team Kalorik Tele Atlas Telegraaf Media Telenet Groep Holding Tencent Holdings Ltd Ter Beke Tesla Motors Inc. Tessenderlo Group Tetragon Financial Group Texaf ThromboGenics TIE Tigenix Tikkurila TINC TKH Group TMC TNT Express TomTom Transocean Trigano Tubize Turbo's UCB Umicore Unibail-Rodamco Unilever uniQure Unit 4 Agresso Unitronics Univar USG People Vallourec Value8 Van de Velde Van Lanschot Vastned Vastned Retail Belgium Vedior VendexKBB VEON Vermogensbeheer Versatel VGP Via Net.Works Viohalco Vivendi VNU VolkerWessels Volkswagen Vopak Warehouses Wavin WDP Wegener Wereldhave Wereldhave Belgium Wessanen Wolters Kluwer Woluwe Uitbreiding Xeikon Xior Yatra Capital Limited Zenitel Zénobe Gramme Zetes Industries Ziggo Zilver - Silver World Spot (USD)