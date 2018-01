Umicore « Terug naar discussie overzicht

PERSBERICHT: Umicore drijft productiecapaciteit voor kathodematerialen sterk opUmicore kondigde vandaag een investeringsprogramma aan van EUR 300miljoen tussen 2017 en 2019 om de productiecapaciteit voorNMC-kathodematerialen (nikkel-mangaan-kobalt) voor herlaadbarelithium-ion batterijen verder uit te breiden. NMC is dekathodemateriaaltechnologie bij uitstek voor herlaadbare batterijengebruikt in elektrische en hybride wagens en de wereldwijde vraag neemtsnel toe. De vraag naar Umicore's NMC-materialen groeit aan eenaanzienlijk sneller tempo dan de markt en de capaciteitsuitbreiding zalUmicore toelaten om aan de toenemende vraag van haar klanten te voldoen.De investering zal Umicore ook in staat stellen om de groeiende vraagnaar haar gepatenteerde high energy LCO-kathodematerialen(lithiumkobaltiet) gebruikt in consumentenelektronica, te beantwoorden.Het programma omvat verdere investeringen in Cheonan (Zuid-Korea) enJiangmen (China) waarbij de eerste productielijnen naar verwachting ingebruik zullen genomen worden vanaf de tweede helft van 2018. Samen metde investering van EUR 160 miljoen die vorig jaar werd aangekondigd, zaldit leiden tot een meer dan verzesvoudiging van de totale capaciteittegen 2020 in vergelijking met 2015.Umicore's NMC-kathodematerialen spelen een sleutelrol inbatterijtechnologie wat betreft het verbeteren van het rijbereik en hetterugdringen van de totale eigendomskost van elektrische voertuigen.Umicore's twintig jaar lange ervaring in batterijmateriaaltechnologie,haar vroege kwalificatie voor vervoerstoepassingen, haar uitgebreideintellectuele eigendomsportefeuille en haar ongeëvenaard vermogenom op te schalen, hebben haar tot marktleider gemaakt in deze sector.Marc Grynberg, CEO van Umicore, verklaarde: "De schaal en omvang van deinvestering benadrukt Umicore's leiderschap inschone-mobiliteitsmaterialen en onze toewijding om de snelle groei vanonze klanten te ondersteunen. Het schenkt voldoening dat onzestrategische keuzes nu vruchten beginnen af te werpen en we zijnenthousiast over de vooruitzichten voor deze activiteit."Marc Grynberg zal vandaag in een telefoonconferentie om 14:00 CET uwvragen beantwoorden. Deze conferentie is toegankelijk via deze link: edge.media-server.com/m/p/ganhetru of op het volgende nummer:Land Lokale verbindingBelgië +32(0)2 620 0138Duitsland +49(0)89 2030 31217Frankrijk +33(0)1 76 77 22 26Nederland +31(0)20 716 8257Verenigd Koninkrijk +44(0)20 3427 1912Verenigde Staten +1646 254 3360Internationaal +44 20 3427 1912Bel het nummer van uw land 5 tot 10 minuten vóór de start vande conferentie. Voer de PIN code in: 9212227.Gelieve uw voornaam, naam en bedrijfsnaam door te geven voordat u hetconferentiegesprek binnenkomt.Voor meer informatieInvestor RelationsEvelien Goovaerts +32 2 227 7838 evelien.goovaerts@umicore.com Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com Media RelationsTim Weekes +32 2 227 73 98 tim.weekes@umicore.com Umicore profielUmicore is een wereldwijde materiaaltechnologie- en recyclagegroep.Umicore legt zich toe op toepassingsgebieden waar haar expertise inzakemateriaalkunde, scheikunde en metallurgie een verschil maakt. Haaractiviteiten zijn georganiseerd in 3 business groups: Catalysis, Energy& Surface Technologies en Recycling. Elke business group is opgedeeld inverschillende marktgerichte business units, met materialen enoplossingen die aan de top staan van nieuwe technologischeontwikkelingen en noodzakelijk zijn in het dagelijkse leven.Het merendeel van Umicore's inkomsten is afkomstig uit, en het grootstedeel van haar O&O inspanningen is gericht op materialen voor schonemobiliteit en recyclage. De allesoverheersende doelstelling van Umicore- duurzame waarde creëren - is gebaseerd op de ambitie ommaterialen te ontwikkelen, te maken en te recycleren op een wijze die inovereenstemming is met haar beleidsverklaring: 'materials for a betterlife'.Umicore's industriële en commerciële activiteiten evenals haaractiviteiten met betrekking tot onderzoek & ontwikkeling zijn verspreidover de hele wereld om zo goed mogelijk op de behoeften van haarinternationale klanten te kunnen inspelen. De Groep boekte in 2016 eenomzet van EUR 11,1 miljard (inkomsten van EUR 2,7 miljard, metaal nietinbegrepen) en stelt ongeveer 10.100 mensen tewerk.This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalfof Nasdaq Corporate Solutions clients.The issuer of this announcement warrants that they are solelyresponsible for the content, accuracy and originality of the informationcontained therein.Source: Umicore via Globenewswire(END) Dow Jones Newswires