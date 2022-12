Zes nieuwe namen op favorietenlijst KBC Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN) KBC Securities heeft zes nieuwe namen op de favorietenlijst gezet. Dit bleek donderdag. Het gaat om Ackermans & van Haaren, Adyen, Aedifica, Argenx, Fagron en TKH Group. De lijst bestond al uit tien namen: Ageas, Ahold Delhaize, Bekaert, D'Ieteren, Kinepolis, Materialise, TINC, UCB, Umicore en VGP. In deze tien aandelen blijft KBC Securities geloven voor 2023. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News