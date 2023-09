Video: niet het juiste moment om in grondstoffen te beleggen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grondstoffen zijn behoorlijk achtergebleven op aandelen, maar desondanks is het geen goed moment om nu hierin te beleggen. Dit vindt beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen. Klik hier voor: niet juiste moment voor belegging in grondstoffen De olieprijs is recent omhooggeschoten, maar grondstoffen zijn niet alleen olie, waarschuwt Van Leenders. Ook basismetalen en landbouwproducten maken naast energie een belangrijk deel uit van categorie grondstoffen. En die hogere olieprijs is het gevolg van productiebeperkingen, en niet omdat de wereldeconomie het beter doet. Zo heeft China het moeilijk, benadrukte Van Leenders. En grondstoffen bieden dan wel bescherming tegen inflatie, "maar die is juist aan het dalen". Goud is momenteel duur, volgens Van Leenders, die de goudprijs daarvoor afzet tegen de Amerikaanse rente. En Van Leenders vindt de cyclus voor grondstoffen te zwak en dus is het geen goed moment om nu in grondstoffen te stappen. Bron: ABM Financial News

