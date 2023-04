Beursblik: winststijging van 5 procent voor Europese blue chips voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De winsten van Europese blue chips zijn in het eerste kwartaal met bijna 5 procent gestegen, zo is de verwachting van analisten. Dit blijkt uit een inventarisatie van ING. Voor de 302 bedrijven uit de Stoxx Europe 600-index die kwartaalcijfers publiceren, wordt een winstgroei verwacht van gemiddeld 4,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De omzet zal naar verwachting met gemiddeld 2 procent stijgen. "De hoogste winstgroei wordt verwacht voor aandelen uit de sector financiële waarden, namelijk 36,1 procent, de sterkste winstdaling voor aandelen uit de sector basismaterialen met 52 procent", aldus ING. "Ondanks de koersdalingen in de afgelopen maand houden we aandelen uit de sector financiële waarden vooralsnog op een overweging in onze beleggingsstrategieën. We vinden de koersdaling grosso modo overdreven en zien aantrekkelijke risico-rendementsverhoudingen", zei investment manager Simon Wiersma van ING. Voor aandelen uit de S&P 500 index zijn de verwachtingen erg laag, vindt ING. Er wordt een gemiddelde winstdaling van 8 procent verwacht bij een omzetstijging van 2 procent. "Margedruk legt de lat voor de winstverwachtingen laag, maar we verwachten dat het overgrote deel van de bedrijven de winstverwachting weer zal overtreffen, zoals inmiddels gebruikelijk is", voegde Wiersma toe. In het tweede kwartaal zal de winstdaling naar verwachting iets kleiner zijn, namelijk 6,2 procent, om vervolgens in de tweede helft flink te herstellen naar een plus van 14,8 procent in het laatste kwartaal. Dat kan volgens Wiersma niet voorkomen dat er over heel 2023 voor bedrijven uit de S&P 500 index een winstdaling van gemiddeld 2 procent wordt verwacht, om vervolgens te herstellen naar een winstgroei van net geen 12 procent in 2024. "Het dieptepunt van de winstgroei ligt naar verwachting dus in de eerste helft van dit jaar", concludeert Wiersma. Bron: ABM Financial News

