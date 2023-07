China lanceert exportbeperkingen voor cruciale metalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China heeft de export van een aantal belangrijke strategische grondstoffen aan banden gelegd, waaronder gallium en germanium. Dit werd maandag bekend. Gallium en germanium zijn essentiële grondstoffen voor de productie van halfgeleiders. Het Chinese Ministerie van Handel zette naast gallium en germanium ook meer dan drie dozijn aanverwante metalen en andere materialen op de lijst voor exportbeperkingen per 1 augustus. De nieuwe exportbeperkingen in China zijn een reactie op de exportbeperkingen die Verenigde Staten zetten op technologie voor de productie van high-end chips in China, vooral voor de kunstmatige intelligentie. China een belangrijke producent van gallium. Ongeveer 53 procent van het gallium in de VS werd tussen 2018 en 2021 uit China geïmporteerd. De invoer daalde echter aanzienlijk in 2019 nadat de VS hogere importheffingen oplegden aan Chinees gallium. Volgens zakenbank Jefferies is de Chinese exportcontrole op gallium en germanium de tweede en veel scherpere tegenmaatregel van China in de technologie-oorlog die de twee landen uitvechten. Een wereldwijd tekort aan galliumnitride kan in de telecomsector de groei naar 6G afremmen, terwijl ook de kosten van 5G in het Westen kunnen oplopen, aldus Jefferies. Bron: ABM Financial News

