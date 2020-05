Bitcoin loopt op bij naderende halving

Nog zeven dagen te gaan en dan is het zover: De bitcoin halving. Dit is het moment waar bitcoiners sinds de vorige halving in 2016 naar uitkijken.

Precies op het moment dat de wereldeconomie in vuur en vlam lijkt te staan en overeind gehouden wordt met ongelimiteerde vers gedrukte dollars, wordt bij bitcoin de beloning die de miners ontvangen gehalveerd.

Een halving is altijd een spannend moment voor de gehele crypto community. Waar er bij de euro en de dollar wordt vertrouwd op de centrale banken, zit dat bij bitcoin anders. Bij bitcoin vertrouwt men het protocol. De uitgifte van nieuwe bitcoins ziet er als volgt uit:

In eerdere columns is de impact op de bitcoin miners uitgelegd. Naar verwachting zal een aantal miners er de brui aan geven als de bitcoinkoers op korte termijn niet stijgt. Miners kunnen immers slechts een korte tijd met verlies delven, en zijn op een gegeven moment genoodzaakt om de handdoek in de ring te gooien.

Zo’n halving vindt elke 210.000 blokken (ongeveer eens in de 4 jaar) plaats en is een van de belangrijkste gebeurtenissen voor bitcoin tot nu toe.

Er wordt altijd gespeculeerd over wat de halving voor effect zal hebben op de koers van bitcoin. Enkele weken geleden concludeerde ik al dat veel handelaren langs de zijlijn staan en afwachten wat bitcoin gaat doen.

De koersreactie naar aanleiding van de vorige halving was enorm. En nu wil het fundamentele feit ook nog, dat de rest van de economie in chaos verkeert. De perfect storm voor bitcoin, als je het mij vraagt.

De koers

Kijkend naar de grafiek op de korte termijn, zien we een behoorlijke koersstijging. De koers is in een driehoekformatie terecht gekomen. Er ligt een zeer sterke weerstandslijn rond de $9200 en een sterke steunlijn rond de $8650.

Een uitbraak boven de $9200 lijkt op korte termijn - gezien de RSI - nog geen optie. Kijkend naar de technische aspecten en de fundamenten tezamen, is er wel degelijk een mogelijkheid dat de koers binnen enkele weken, op hoog volume, boven de $9200 schiet. Hierna is de weg richting $10.500 vrij. Mocht ook deze weerstandslijn breken, dan is de weg naar $20.000 open.

Samenvatting