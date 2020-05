Bitcoin loopt op bij naderende halving

quote: PaultW schreef op 5 mei 2020 20:12:

[...]



Inflatie of deflatie? That’s the big question. We hebben te maken met vraaguitval en aanboduitval. Dat is uniek. De vraag is nu wat herstelt sneller. Ik verwacht een korte tijd met deflatie. Of in ieder geval een lagere inflatie dan de afgelopen maanden. Maar de vraag zal snel herstellen. Veel sneller dan na 2008. Er staat zoveel geld geparkeerd. En dat wordt elke dag meer. En de economische basis is niet kapot!!!

We incasseren klappen maar die zijn op te vangen. Stagflatie ligt wel op de loer. De centrale banken kunnen de rente met hoge werkloosheid niet zo maar even verhogen. Daarnaast vinden de instituten het wel prettig als de inflatie tijdelijk hoog is. Dan worden de schulden ook minder waard op de balans ;-)



Even goed lezen mensen. Zo werkt het systeem al honderd jaar!

[...]Inflatie of deflatie? That’s the big question. We hebben te maken met vraaguitval en aanboduitval. Dat is uniek. De vraag is nu wat herstelt sneller. Ik verwacht een korte tijd met deflatie. Of in ieder geval een lagere inflatie dan de afgelopen maanden. Maar de vraag zal snel herstellen. Veel sneller dan na 2008. Er staat zoveel geld geparkeerd. En dat wordt elke dag meer. En de economische basis is niet kapot!!!We incasseren klappen maar die zijn op te vangen. Stagflatie ligt wel op de loer. De centrale banken kunnen de rente met hoge werkloosheid niet zo maar even verhogen. Daarnaast vinden de instituten het wel prettig als de inflatie tijdelijk hoog is. Dan worden de schulden ook minder waard op de balans ;-)Even goed lezen mensen. Zo werkt het systeem al honderd jaar!

In principe is het leeglopen van een schuldenberg deflatoir. Immers, krediet is uit het niets geschapen en zal ook weer in het niets verdwijnen als leningen niet terug betaald worden. Probleem is wel dat de banken dan failliet gaan omdat ze de repeteerfaillisementen van bedrijven niet kunnen verwerken. Ze krijgen immers hun uitgeleende gelden niet terug. Bailouts willen overheden niet meer doen, bailins zijn mogelijk onvoldoende. We gaan dus weer de geldpersen aanzetten of kijken hoe negatief een rente kan worden (hoe krankzinnig dat verder ook is) met inflatie of mogelijk stagflatie tot gevolg als het inflatoire beleid niet aanslaat. Zelfs biflatie is mogelijk als alle inflatoire initiatieven direct in waardevaste assets verdwijnen itt alle andere items die minder gewild zijn. Merk op dat de inflatoire krachten groter zullen moeten zijn de deflatoire om het stelsel overeind te houden. Tenzij we naar een licht deflatoir scenario gaan, dat zou een houdbare situatie zijn, maar daar lijkt me onwaarschijnlijk bij de hoeveelheid ruilmiddel wat heden ten dage tegen de plinten klotst.Tegen die tijd zal de euro als een risico gezien worden en zullen goud, zilver en bitcoin veilige havens zijn. Overheden doen hun best een nieuwe munt te introduceren, misschein wel een Central Bank Digital Currency, en een algehele kwijtschelding van schulden behoort tot de mogelijkheden. En dat is het scenario zonder coronaviruscrisis. Met coronaviruscrisis wordt het nog veel complexer. Zal niet meevallen om dat allemaal te centraalplannen vanuit Washington en Brussel.