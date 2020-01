Prijsanalyse bitcoin: Koersstijging

De koers van bitcoin blijft maar stijgen en er wordt volop gespeculeerd over de mogelijke reden voor de toenemende vraag/het afnemende aanbod.

Wat de redenen ook mogen zijn, het feit is en blijft dat de koers van bitcoin stijgt en het ziet er technisch én fundamenteel naar uit dat de stijging - in de aanloop naar de halving - nog wel even doorzet.??

Voortreffelijk is de juiste verwoording. De koers van bitcoin doet ten tijde van schrijven maar liefst Year-To-Date 24%. Zowel het technische als het fundamentele plaatje - waar ik het vorige week over had - ziet er erg goed uit. De weg naar boven is ingezet, hoera!

Eerst even terug naar waar we vorige week gebleven waren. Toen brak de koers van bitcoin opwaarts uit de neerwaartse trend. Het hoge volume bevestigde de uitbraak.

Hiermee zou de koers op de middellange termijn richting de $10.000 en wellicht zelfs $14.000 kunnen stormen. Een opwaartse beweging gaat echter niet zonder slag of stoot in een lijnrechte beweging omhoog - het gaat met vallen en opstaan. En dat was gisteren duidelijk merkbaar.

Op de 4-uursgrafiek was er sprake van kortstondige negatieve divergentie, wat een neerwaartse beweging tot gevolg had. Deze neerwaartse beweging hield precies stand op de neerwaartse trendlijn – waar we maanden naar hebben gestaard – die nu fungeerde als steun. Iets wat we in de technische analyse vaak zien. Wanneer een koers uitbreekt wordt de weerstandslijn vaak kort daarna als steunlijn opnieuw getest, om de bodem even goed aan te stampen.

De verwachting is dat de koers vanaf dit punt weer momentum en wellicht positieve divergentie zal opbouwen om de weg richting $10.000 te vervolgen. Maar onthoud wel: dit zal niet in één rechte lijn opwaarts gaan.

De koers schommelt momenteel tussen de $8400 en de $8720. Een opwaartse uitbraak boven de $8720 is de bevestiging dat de koers zijn weg omhoog zal vervolgen. De koers dient echter eerst op adem te komen, voor dat kan gebeuren. De adempauze kan een aantal dagen duren.

Samenvatting