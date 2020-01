Bitcoin maakt een vliegende start in 2020. Met een plus van 17,2% YTD en de halving in aantocht lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Maar dit is crypto en niets is wat het lijkt.

Even terug naar begin dit jaar. De bitcoinkoers schoot samen met de koers van goud behoorlijk omhoog als gevolg van de aanhoudende onrust in Iran. Althans dat werd gezegd… Naar alle waarschijnlijkheid zijn er ook andere redenen die aan deze stijging ten grondslag liggen.

Fundamentele analyse

Naast technische analyse valt er fundamenteel weinig te analyseren, zo stelt men kijkend naar bitcoin. Toch is er, vergelijkend met gewone aandelen, een stukje houvast voor iets dat als fundamentele analyse beschouwd zou kunnen worden, namelijk de hashrate.

Hashrate

Een hogere hashrate van bitcoin - de hashrate neemt toe naarmate er meer miningmachines en daarmee meer rekenkracht aan het bitcoin-netwerk worden toegevoegd - betekent een grotere mate van decentralisatie van het netwerk. Hoe decentraler, hoe beter, vinden de bitcoiners.

De hashrate van bitcoin lijkt (in veel gevallen) een correlatie met de prijs te hebben en is volgens experts een fundamentele prijsbepaler voor bitcoin.

Nu is de hashrate al enkele maanden aan het toenemen. De stijging van de hashrate tezamen met de aankomende halving – waarbij de beloning voor de miners zal halveren - doet de gemoederen hoog oplopen.

Productiekosten

Ook de productiekosten zouden correleren met de prijs van bitcoin, maar die zijn helaas veel moeilijker te bepalen.

De productiekosten mogen in elk geval niet hoger zijn dan de prijs van één bitcoin, anders kan het niet uit. Naar verluidt minet Hut8 – een van de goedkoopste en duurzaamste miners van de wereld - momenteel tegen een prijs van $4.600 per bitcoin.

Bij een halvering van de beloning zou dat dus niet meer rendabel zijn en moeten er ergens op de wereld miningmachines worden uitgezet, waardoor de beloning onder een kleinere groep miners verdeeld kan worden. Dan is het een kwestie van wie de langste adem heeft.

Het is echter nooit zwart óf wit. Een combinatie van de onrust in Iran én de toenemende hashrate zou een geloofwaardige verklaring voor de koersstijging van bitcoin zijn.

Difficulty

Maar er zit nog een extra addertje onder het gras deze week. Dat is namelijk de moeilijkheid, ookwel de difficulty genoemd. Hoe meer miningmachines en dus rekenkracht er op het netwerk zitten, hoe hoger de difficulty.

Besluiten miners hun computers uit te zetten, dan daalt de difficulty. Op deze manier wordt iedere 10 minuten een nieuw block met 12,5 bitcoins gemined. Wanneer de difficulty te laag is, volgen de blokken elkaar te snel op.

Eens in de twee weken vind deze aanpassing in difficulty plaats en morgen is het zover. Door deze tweewekelijkse aanpassing wordt het lastiger om een nieuw block te vinden. Voor deze week wordt een grote aanpassing van 8,6% verwacht, maar dat kan nog veranderen.

Tuesday's difficulty adjustment will be epic! pic.twitter.com/NZQ0xBppDd — PlanB (@100trillionUSD) January 12, 2020

De koers

Bitcoin bevindt zich ten tijdje van schrijven nog steeds in een neerwaartse trend. Hier dient de koers uit te breken, voor deze weer terug naar de $14.000 kan.

Vorige week heeft de koers de allerhoogste weerstandslijjn aangetikt. Hij hangt nu op het hoogste punt in de neerwaartse trend. De vraag is nu wanneer en of de koers opwaarts zal uitbreken.

Er is ruimte voor de koers om op korte termijn te dalen tot $7890. Het zou niet logisch zijn als de koers voor midden februari onder de $7450 terecht zou komen.

Voor een opwaartse uitbraak is positieve divergentie een pré, maar daar is op de daily noch op de 4-uurs grafiek vooralsnog iets van te zien. Mocht de koers toch boven de $8300 uitbreken, dan is de opwaartse trend bevestigd.

Samenvatting