Prijsanalyse bitcoin: Nieuwe wetgeving

En ook deze week val ik weer van de ene verbazing in de andere. Op IEX.nl/crypto is het ronduit druk. Vele malen drukker dan in een ‘gewone’ (lees: saaie) cryptoweek. Wat is er toch aan de hand?

Zijn de goudgekkies en de ‘echte beleggers’ dan toch spontaan geïnteresseerd geraakt in crypto’s, of komen ze vooral op dit forum langs als ramptoerist?

Glazen bol

Hoe dan ook, de argumenten in de reacties op dit forum zijn over het algemeen behoorlijk steekhoudend. Waar ik de reaguurders enkele jaren geleden liever kwijt dan rijk was, kan ik er tegenwoordig toch behoorlijk hard om lachen.

Ik probeer in te schatten hoe het sentiment op dit ‘grijze’ gedeelte van IEX.nl is. We kunnen Bakkiepleur inmiddels indelen in de categorie ramptoerist: “Eindstand op lange termijn is al lang bekend: $0,00.”

Wat is dit toch een heerlijk forum. Het is zo lekker onderbouwd ook, wie wil dat nou niet…

Nu wil ik niet stellen dat ik al mijn analyses tot in detail kan onderbouwen, maar zeg nou zelf. Een glazen bol van deze proportie willen we allemaal wel! Goed. Ironische modus off.

Nieuwe wetgeving

Vooruitkijkend naar volgend jaar staat er iets behoorlijks spannends te gebeuren. Nederlandse cryptobrokers kijken op 10 januari 2020 aan tegen een nieuwe Europese anti-witwasrichtlijn: de AMLD5, die in het Nederlands recht geïmplementeerd zal worden. Vorige week werd de implementatie van deze nieuwe wet in de Tweede Kamer besproken.

Over het implementeren hiervan is al weken of zelfs maanden onrust. Zo stelt de minister van Financiën een vergunningsstelsel voor, wat in strijd zou zijn met andere wetgeving - namelijk de Wet op het financieel toezicht - waarna dit vergunningsstelsel weer werd gewijzigd in een registratieplicht, terwijl er aan de inhoud van het voorstel vrijwel niks veranderde. Kortom, een zootje.

Toezicht kost geld

De Nederlandse Bank is de partij die met behulp van dit zooitje ongeregeld toezicht op de cryptopoortwachters zal gaan houden. De kosten van dat toezicht zullen naar schatting zo tussen de €100.000 en €200.000 per cryptobedrijf per jaar zijn.

Overigens zijn vrijwel alle Nederlandse bedrijven wel klaar voor de nieuwe wet in 2020. Het probleem zit hem in de kosten voor het toezicht. Op deze manier is de kans groot dat men innovatie het land uitjaagt. Deze week zal de Kamer stemmen over het voorstel. Cryptobrokers in Nederland zijn not amused.

1/ Regels tegen witwassen werden gisteravond besproken in #tweedekamer.

Voor #Bitcoin is relevant dat er toezicht komt op wisselkantoren en crypto-bewaarders bij De Nederlansche Bank.

Gehoorde bezwaren zijn o.a. rem op innovatie en schending van privacy van consumenten. — Bitmymoney.com (@bitmymoney) December 4, 2019

Aangescherpte WWFT voor crypto niet teveel burden. ?

Niet uit te sluiten dat nieuwere spelers extra stap moeten zetten met extra kosten.



[Thema overmatige implementatie EU richtlijn komt niet echt uit de verf] pic.twitter.com/9WmvMTtT9m — Simon Lelieveldt (@finhstamsterdam) December 3, 2019

En ook in Duitsland wordt over de nieuwe Europese wetgeving gestemd. Als alles volgens plan gaat, mogen banken daar vanaf 10 januari 2020 zelf crypto’s aanbieden en bewaren. Daar zouden ze nog een stap verder in kunnen gaan, zodat alleen banken en bedrijven met een bankvergunning crypto’s mogen aanbieden. En dat zou natuurlijk uiterst pijnlijk zijn voor alle innovatieve cryptobedrijven in Duitsland.

De koers

Tot dusver lijkt de Europese wetgeving nog niet van invloed op de koers van de bekendste cryptocurrency genaamd bitcoin. De koers bevindt zich nog steeds in een prachtige neerwaartse trend.

De driehoek die binnen deze neerwaartse trend getekend is, brak op 25 september volgens verwachting neerwaarts uit. Deze driehoek had een maximaal koersdoel van tussen $6300 en $5600.

De koers lijkt nu weer wat te herstellen, maar overtuiging ontbreekt vooralsnog. Een opwaartse uitbraak door de neerwaartse trendlijn zal een verdere stijging teweeg brengen. Wanneer dit zal plaatsvinden, is echter nog maar de vraag.

Op de 4-uursgrafiek is ook een driehoeksformatie te zien. Binnen deze driehoek zien we naast hogere bodems ook hogere toppen. Dit patroon wordt ook wel een rising wedge genoemd en breekt doorgaans neerwaarts uit. Houd dus de zwarte steunlijnen goed in de gaten.

Een uitbraak uit deze driehoek zal een beweging van ongeveer 900 dollar teweeg brengen, nog voor eind december.

Samenvatting