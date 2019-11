Prijsanalyse bitcoin: Uitbraak op komst

Het mag wel eens gezegd worden: ook op de florerende, superinteractieve en altijd boeiende bitcoinmarkt is het soms oorverdovend stil.

Nog geen twee jaar geleden doken de Millennials (en vele anderen) op de bitcoin. Het was nieuw, interessant, snel, ongereguleerd en boeiend. In vergelijking met normale assets veranderde de koers van bitcoin tien keer zo hard en omdat bitcoin zo nieuw was, was er iedere dag wel iets boeiends te melden. Waar het ene land crypto’s de laan uitstuurde, ontving het andere land crypto’s met open armen. Gaaf, vonden de Millennials!

Saai in Huize Bitcoin

Ik weet dat ik het als Millennial én cryptoliefhebber eigenlijk niet mag zeggen, maar goed - dat doe ik vandaag gewoon wel. Momenteel is het gewoon ontzettend saai in Huize Bitcoin. Op die ene koersstijging (drie weken geleden) van 40% na dan, maar die duurde ook maar 18 uur en dat zijn wij Millennials in no time weer vergeten.

Zowel de koers als het nieuws bevinden zich een beetje ‘stuck in the middle’, zo’n ‘net niet’-gevoel. Mwaaa. Ken je dat? Wanneer je in je net gekochte jurk thuis voor de spiegel staat en denkt: “dit had ik nou niet hoeven doen.” Terwijl ik dit typ besef ik dat waarschijnlijk alleen mannen deze column zullen lezen. Maar goed. Ook uw vrouw heeft hier vast weleens last van gehad.

Het is het allemaal net even niet. Het lijkt erop dat bitcoin nog altijd de bodem - van december 2018, rond de $3500 - aan het aanstampen is. Heel zorgvuldig en vooral heel erg langzaam. Sjongejonge, wat gaat dat sloom. De weken vliegen voorbij. En ook dat is maar net hoe je het bekijkt; de ‘goudgekkies’ wachten immers al bijna 10 jaar.

Van mij mag er wel weer wat reuring komen. En dan heb ik het niet over het oppakken van Nederlandse crypto-oplichters, de bitcoin-advertenties op Facebook die alleen een miljardair met veel bombarie kan laten verdwijnen, of over nieuwe uitspraken van heuse crypto-influencers. Nee, ik heb het echt over grote dingen. Maar goed, dat laat voorlopig nog even op zich wachten. Daar zal ik het als Millennial maar mee moeten doen. Wachten.

Neerwaartse trend

Intussen pakken we nog maar even die grafiek erbij. De neerwaartse trend die op de daggrafiek duidelijk te zien is, is nog steeds in volle gang.

Op de 4-uurs grafiek zijn twee patronen zichtbaar. Het eerste is een symmetrische driehoek. Deze driehoek brak reeds neerwaarts uit en momenteel bevindt de koers zich in een falling wegde. Het is dus wachten op een uitbraak, die binnen enkele uren of dagen zal plaatsvinden.

De supportlijn waar deze wedge op steunt, is vrij sterk en ook breekt een falling wedge in 68% van de gevallen opwaarts uit. Het is nu wachten op een uitbraak op hoog volume. Mocht de koers opwaarts uitbreken dan heeft deze in eerste instantie een koersdoel van $8710.

