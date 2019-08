Prijsanalyse bitcoin: Nieuwe wereldmunt

Mark Carney, president van de Engelse centrale bank deed afgelopen vrijdag een bijzondere uitspraak. Hij verraste vriend en vijand met het volgende: “In het wereldwijde financiële systeem zou niet de dollar dominant moeten zijn, maar een soort cryptomunt, vergelijkbaar met de Libra van Facebook.”

Carney doelde hierbij op een nieuwe (wereld)munt die als vervanger van de dollar moet optreden. Volgens hem destabiliseert de dollar de wereldeconomie. Carney sprak over een ‘reserve currency’ die dus gebacked zou moeten zijn.

Naar aanleiding van deze uitspraak schoten de koersen van goud en zilver omhoog. Want hoe zou zo’n nieuwe digitale wereldmunt eruit moeten gaan zien?

Centrale banken kopen al jaren goud

De link met de recordinkoop van goud door centrale banken de afgelopen jaren werd al snel gelegd. Vele vragen komen naar boven: waren de centrale banken dan al geruime tijd bezig met goudaankopen, vooruitlopend op een niewe wereldmunt? ‘Het internet’ weet het in ieder geval zeker: er komt een nieuwe wereldmunt, in digitale vorm, die als vervanging van de dollar zal dienen en gebackt zal worden door goud.

Dat het systeem gedoemd was/is om te falen lijkt een gedachte die inmiddels ook bij de gewone man wel postvat. Maar een oplossing was tot op heden van bovenaf nog niet aangedragen. Wie had dat gedacht! Tenminste, ervan uitgaande dat dit de toekomst is waar we op afstevenen.

Transitie naar nieuw systeem

Stel dat de centrale banken al langere tijd vooruit lopen op de creatie van een door goud gebackte wereldmunt. Dan zijn er nog een heleboel obstakels te overwinnen. De transitie naar deze oplossing is namelijk nog wel een behoorlijk ‘ding’. Zoals de geschiedenis ons leert, verloopt de overgang van het ene naar het andere geldsysteem niet zonder slag of stoot - met werkloosheid, armoede, onrust en mogelijk oorlogen tot gevolg.

Maar goed, er lijkt dus nu een oplossing te zijn en dus zijn de ‘goudgekkies’ blij, want goud als reserve currency stuwt de koers omhoog.

”Maar, is dit wel een reden om blij te zijn?” Deze vraag werd mij gisteren gesteld naar aanleiding van m’n nieuwe YouTubevideo over dit onderwerp. Een terechte vraag, want is zo’n digitale wereldvaluta eigenlijk wel wat we zouden moeten willen?

Cashloos, zonder privacy

Backing met goud is leuk, het schuldenplafond is immers een stuk lager dan dat van nu ;) Maar betekent dit dan dat we verdergaan in een cashloze maatschappij, een leven zonder enige vorm van privacy?

Ondanks het heldere statement van Carney is er nog genoeg om over na te denken. En dus kan ik maar één ding zeggen: wordt vervolgd.

De grootste

Voor vandaag houden we het even bij de waan van de dag. Tot op heden is Bitcoin immers nog de grootste digitale (crypto)munt van de wereld en dat zal ook nog wel even zo blijven.

Bitcoin plust ten tijde van schrijven 2% en is op Binance Coin de één na de grootste stijger in de afgelopen 24 uur. Kijkend naar de grafiek ligt de koers er rustig bij.

Driehoek

Er is nog steeds een symmetrische driehoek in de maak, zoals deze in de Technische Analyse wordt genoemd. Deze driehoek kan – op de lange termijn – een koersbeweging van $3.000 à $4.000 teweegbrengen. Het is nog afwachten welke kans de koers kiest: opwaarts of neerwaarts.

Op de koersuitbraak kan wordt ingespeeld, wanneer een van de witte lijnen naar onder of naar boven wordt doorbroken.

De koersuitbraak zal hoogstwaarschijnlijk voor het einde van september plaatsvinden. Vooralsnog zijn de schuin lopende witten lijnen de belangrijkste om in de gaten te houden. Bij een eventuele doorbraak dient het volume de trend te bevestigen.

Samenvatting